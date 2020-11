Exposição 'Olhar do Servidor' reúne imagens de concurso no Espaço São José Liberto

A sensibilidade do olhar daqueles que dedicam seu o dia a dia ao serviço público é tema de exposição. Um total de 18 imagens, selecionadas pelo concurso “Olhar do Servidor”, podem ser apreciadas no Espaço São José Liberto, até o dia 18 de novembro, com visitação de terça a sábado, das 10h às 18h; e domingos e feriados, das 10h às 16h.

Os registros são do concurso realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), que premiou os amantes da fotografia em três categorias: ‘Nosso Patrimônio’, ‘Nossa Diversidade’ e ‘Nossa Gente’.

Participando pela primeira vez de um concurso de fotografia, o sub-comandante Geral da PM, coronel Marcelo Souza, venceu em 2° lugar no subtema ‘Nossa Gente’, com a fotografia ‘Desencanto das Águas’. Sua forte relação com a região do Marajó resultou em vários registros fotográficos, como a imagem premiada.

“Criei coragem por ter me identificado com a proposta do concurso. Não sou profissional da área, mas costumo fotografar nas horas vagas. Fui comandante da região de Breves e via e ouvia as histórias das pessoas e suas dificuldades. Achei o concurso uma oportunidade para expor essas carências. Embora o Marajó nos lembre um lugar paradisíaco, por trás dos encantos existe uma realidade de muitos desencantos. Daí o título da fotografia”, explica.

Para a arte-educadora Maria Rafaelle do Nascimento, da Secretaria de Estado de Educação, participar do concurso foi gratificante, tanto na vida pessoal quanto profissional. “Na minha atuação como docente da educação básica, tenho desenvolvido trabalhos que buscam despertar a criação artística dos meus alunos e um deles é a fotografia. Eu já fotógrafo há oito anos, desde que engravidei do meu filho José, que foi a grande inspiração dos meus primeiros clicks. A ‘FotoAfeto’ foi feita um mês antes do edital do concurso, durante um ensaio com uma colega, e se encaixou perfeitamente na categoria. A junção da natureza e a maternidade foram os elementos que inspiraram o registro”, explica.

A premiação promovida pela Seplad teve o objetivo de reconhecer o talento fotográfico dos servidores públicos do Estado. Foram 60 servidores premiados, 20 em cada subtema, que receberam de valores entre R$ 500,00 e R$ 2.600,00.