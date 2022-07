Exposição 'Odivelismo' valoriza cultura ribeirinha na Galeria Ruy Meira em Belém

O artista visual paraense And Santtos exibirá a partir de hoje, a exposição “Odivelismo”, sob a curadoria de Dóris Rocha e Laís Cabral. O projeto foi selecionado pelo Prêmio

Branco de Melo e reúne obras, especialmente pinturas, relacionadas aos símbolos e

personagens da atividade pesqueira da Região do Salgado e a estética do Boi de Máscara, que sai às ruas do município de Santo Caetano de Odivelas. A mostra segue até o dia 02 de setembro, na galeria Ruy Meira, em Belém.

Segundo And Santtos, “a exposição veio de um conceito meu e uma velha vontade de expor meu trabalho individual. Já venho participando de exposições coletivas, inclusive em Portugal, mas sempre quis ter uma só minha. E o ‘Odivelismo’ é um conceito muito antigo, que tem sua essência no folclore, que trata de uma linguagem ribeirinha, especialmente ali naquela região do Salgado e aí surgiu essa ideia. E graças a Deus, hoje deu tudo certo e estou podendo mostrar ao público um pouquinho desse trabalho especial”, explicou o artista.

And mistura em seus trabalhos tanto as referências estéticas e culturais do seu lugar de origem, como as técnicas de pintura tradicionais europeias, criando, assim, trabalhos marcantes e facilmente distinguíveis, seja pelas redes sociais ou pelos muros da cidade. “São obras que eu já fiz há bastante tempo, como valorizar a força da mulher. O público vai poder viajar nesse universo encantador, teremos ainda uma grande parede dentro da galeria através da arte do grafite que sempre se modifica a cada dia. Durante a pandemia, que ficamos mais isolados em casa, eu pude fazer algumas obras que irão estar expostas na mostra”, ressaltou o artista.

Considerado autodidata, And Santtos é um artista plástico e grafiteiro brasileiro paraense. Desenvolve trabalhos em torno do grafite, muralismo e design. Nascido no município de São Caetano de Odivelas, filho de funcionária pública e de pescador, viveu sua infância à beira do Moju, o rio que banha a cidade. Desde muito cedo já rascunhava em trabalhos escolares, canoas e murais. Começou seu interesse pela arte na adolescência, quando usava as trinchas, látex, sprays, tintas, pigmentos e pincéis em fachadas de comércios, barcos de pesca, cenários e muros urbanos. Isso o levou a explorar o lado artístico.

Agende-se

Exposição “Odivelismo” com And Santtos

Data: até 02/09

Hora: 9h as 17h

Local: Galeria Ruy Meira (Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236, Nazaré)

Mais informações: (91) 98510-9566