Exposição ‘Mulheres: Entre Narrativas e Abstrações’ chega ao CCBEU Belém celebrando a arte feminina

O Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU Belém) abre suas portas na noite desta quarta-feira (13), às 19h, para a vernissage de abertura da exposição "Mulheres: Entre Narrativas e Abstrações". Serão mais de 30 obras expostas aos visitantes, fazendo com que os mesmos mergulhem na complexidade da feminilidade, explorando suas múltiplas facetas por meio da sensualidade, sensibilidade e autenticidade. A artista plástica Rose Maiorana foi uma das convidadas a compor a mostra. A partir do dia 14 de março a 31 de maio o público é convidado a visitar a exposição. O horário de visitação ocorrerá de terça a sexta-feira, de 14h às 18h, com entrada gratuita.

Yasmin Gomes, a curadora da mostra, revelou que a exposição reúne o talento e a visão de 19 artistas mulheres, que, por meio de suas criações, exploram os temas da corporeidade, memórias e sensibilidade. Além de Rose, participaram as artistas Anita Kaufmann, Berna Reale, Christina Parisi, Claudia Leão, Cynthia Marques, Daniela Almeida, Desiree Giusti, Dina Oliveira, Elieni Tenório, Elisa Arruda, Fátima Silva, Lila Bemerguy, Lucy Salles, Márcia Crispin, Nina Matos, Rosangela Britoo, Selma Daffre, Shamara Fragoso e Susi Cantarino.

Cada peça foi cuidadosamente selecionada para oferecer aos visitantes uma experiência imersiva e reflexiva, destacando a importância da narrativa feminina na arte contemporânea. Para a curadora, a mostra busca reconhecer a identidade de cada mulher como um conjunto de, experiências, e vivências, que são constantemente moldadas com o tempo.

"Acredito que a identidade de qualquer pessoa se faz a partir das experiências e das vivências que carregamos ao longo de toda a nossa vida", afirmou Gomes, destacando a constante transformação do ser e a importância de valorizar a jornada pessoal e emocional de cada mulher.

A curadora expressa o desejo de que o público possa ver reflexos de suas próprias complexidades e experiências nas obras expostas, aprendendo e valorizando suas histórias pessoais. "Espero que o público possa identificar em si, as brechas complexas vindas das nossas experiências, das nossas memórias e que, ainda assim, possam olhar cada detalhe com carinho e valorização", revelou.

Sobre o processo de seleção das obras e artistas, Yasmin destaca a busca por um equilíbrio entre o figurativo e o abstrato, refletindo sobre como a corporeidade e as emoções se entrelaçam nas memórias e na expressão artística.

"Vejo que Rose, com seus florais, refletem em uma conexão entre esses mundos norteadores: no abstrato, no figurativo e nas cores", acrescentou a curadora.

SERVIÇO

Exposição "Mulheres: Entre Narrativas e Abstrações"

Data: 14 de março a 31 de maio;

Horário: de terça a sexta-feira, 14h às 18h;

Local: CCBEU Belém;

Entrada gratuita.