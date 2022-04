Exposição mostra as novas linguagens da escultura

Dentro do universo das artes plásticas o conceito de escultura vem passando por desdobramentos e abrindo espaço para novas linguagens. E diante dessa transformação o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas apresenta a exposição “Diversidade entre formas, volumes e relevos” com obras de 33 artistas. A mostra fica disponível para o público de 26 de abril até 30 de maio.

A mostra tem curadoria de Armando Sobral, Sanchris Santos e Renata Maués, do SIMM/Secult. Sanchris, que além de curadora também é diretora do Espaço Cultural Onze Janelas, explica que a exposição é baseada em três conceitos: diversidade, pluralidade e materialidade.

“A materialidade é a representatividade que as obras apresentam e que também é a forma poética que os artistas trabalham e tudo isso gera uma discussão e faz uma travessia no tempo”, destaca Sanchris Santos.

Ela acrescenta que a curadoria do projeto é baseada no recorte curatorial onde os curadores fazem um estudo do acervo do Espaço Cultural da Casa das Onze Janelas e assim montam a linha de trabalho.

A montagem inclui a exposição "Da matéria à formatividade construtiva (In Memoriam)", realizada no Laboratório das Artes, em homenagem ao artista Acácio Sobral, que inaugura um projeto do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas de revisitar importantes artistas que atuaram ativamente no cenário local e nacional.

A instalação traz ao público trabalhos que fazem parte da Coleção Onze Janelas de diferentes períodos, na qual o artista Acácio Sobral se utiliza de materiais diversos, como madeira, tecido, resina, papel, pigmento e cera, empregando as técnicas do desenho, da pintura e da escultura.

As obras apresentam a diversidade estética de 33 artistas, sendo 55 obras escolhidas para fazer parte da exposição.

"Elas exibem o que aconteceu e está acontecendo no cenário das artes visuais com os desdobramentos históricos da escultura, perpassando desde as técnicas mais tradicionais de modelagem, desbaste ao objeto, instalação, body-arte a inclusão de tecnologia digital. Cada artista mostra a sua técnica em formas, com materiais distintos e estilo próprio", pontuou a diretora e uma das curadoras da exposição

Entre os artistas que fazem parte da exposição está Adriana Varejão, Acácio Sobral, Armando Queiroz, Arthur Leandro, Andrea Feijó, Angelo Venosa, Carlos Fajardo, Cleidy Pinheiro, Daniele Fonseca, Divino Sobral, Eliane Prolik, Emannuel Nassar, Frida Baranek, Geraldo Texeira, Izer Campos, Jaílton Quatro, João Pinto, Jocatos, Lise Lobato, Resende, Jose Bento, Suzi Coralli, Marcelo Coutinho, Marinaldo Santos, Nina Moraes, Nio Dias, Oswaldo Gaia, Orlando Maneschy, Patrícia Canetti, Paulo Schmidt, Ruma, Sérgio Niculitcheff, Tadeu Lobato e Karin Scheider, que expressam as poéticas tridimensionais da escultura.

A mostra é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM), e reúne 55 obras pertencentes ao acervo do Estado, que proporcionam uma oportunidade para a imersão no campo da tridimensionalidade da arte contemporânea.

Serviço

Exposição "Diversidade entre formas, volumes e relevos"

Período: 26/04 a 30/05/2022

Visitação: terça a domingo, das 9h às 17h

Local: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (Praça Dom Frei Caetano Brandão S/N, Cidade Velha)

Valor: R$ 4,00 (gratuidades: crianças até 12 anos; idosos a partir de 60 anos, com apresentação de documentação RG ou Carteira de Idoso; estudantes, com apresentação de carteira de estudante; professores das redes de ensino, com apresentação de carteira ou contracheque; deficiente, com apresentação de carteira e um acompanhante; Associados de Museus, com apresentação de carteira; grupos agendados pela CEE/SIMM/SECULT; e guias de turismo).

Mais informações: (91) 98601-9077