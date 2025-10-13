Exposição ‘Linhas’ apresenta 32 obras sobre a Amazônia em Belém

A população paraense terá um novo espaço para contemplar 32 obras artísticas inspiradas na Amazônia. A exposição “Linhas” reúne 12 alunas de um grupo de estudo de bordado, ministrado pela artista Daniela Guerra, responsáveis pela confecção das obras. A mostra será inaugurada nesta terça-feira (14), às 18h30, no segundo piso do Shopping Boulevard, e segue até 24 de outubro.

Bordado como arte e expressão coletiva

Com bordados feitos à mão e enfoque na Amazônia, as obras revelam diferentes olhares e sensibilidades das participantes: Daniela Zwirtes Guerra, Marly Miralha, Rosana Uchôa, Ana Paula Silva, Juliana Soares, Nazaré Jacó, Eva Salgado, Walkyria Magno, Amanda Simões, Thais Nassar, Eliana Porto e Mirella Gama.

Exposição Linhas

Segundo Daniela Guerra, a proposta surgiu da vontade de transformar o bordado em uma forma de arte e expressão coletiva.

“A ideia de realizar a exposição ‘Linhas’ surgiu do desejo de valorizar o bordado como forma de arte e expressão coletiva, além de mostrar como o ato de costurar também é um gesto de resistência, memória e afeto”, explicou Daniela.

Olhares sobre a Amazônia e o meio ambiente

A professora destaca que cada obra possui uma identidade única, revelando percepções diferentes sobre um mesmo tema.

“No total, 12 alunas participaram do projeto, criando juntas 32 obras que revelam diferentes olhares e sensibilidades sobre a Amazônia. Cada peça carrega a identidade de quem a produziu, mas também o espírito de união e aprendizado que marcou todo o processo criativo”, contou.

Com foco central na Amazônia, a exposição também propõe uma reflexão sobre o meio ambiente e a importância da preservação.

“Realizar uma exposição voltada à Amazônia, especialmente em um momento tão importante para o estado do Pará, com a chegada da COP 30, tem um significado muito especial. Acreditamos que a arte também é uma forma de diálogo e conscientização”, ressaltou Daniela Guerra.

Detalhes da exposição ‘Linhas’

Com o intuito de transmitir conexão, sensibilidade e pertencimento, cada linha bordada representa uma história e um gesto de cuidado.

“O público pode esperar uma exposição delicada, rica em detalhes e cheia de significados. ‘Linhas’ é uma experiência visual e emocional, um convite para observar de perto o trabalho manual e a força simbólica presente em cada ponto”, destacou Daniela.

A exposição “Linhas” fica aberta ao público de 14 a 24 de outubro, no segundo piso do Shopping Boulevard, em frente à livraria Leitura.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)