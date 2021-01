Exposição 'Encharcada' mostra a Belém das águas

A mostra fotográfica “Encharcada” fica aberta até o dia 26 de fevereiro, no Museu de Arte Sacra, para o público conferir fotografias de 13 artistas paraenses. A ação faz parte da programação de aniversário de Belém.

A exposição traz olhares diferentes sobre a capital paraense dentro da ótica dos rios, canais, chuva e demais cenários que convidam o expectador a se reconhecer nessas narrativas da cidade. Vânia Alves é uma das fotógrafas convidadas para a exposição, ela disponibilizou uma fotografia que foi feita em 2018, quando se deslocava de Belém em direção a ilha do Combu.

“Eu estava apreciando o momento e, de repente, olhei para o ponto traseiro da embarcação e ao fundo estava a cidade de Belém. Nesse ponto vi uma imagem interessante e fotografei”, disse Vânia, que explicou que tem a fotografia como uma atividade paralela. Ela é formada em arquiteta, mas sempre foi amante da arte da fotografia.

Mara Hermes, que também está no time de participantes da exposição, conta que Belém sempre a inspirou, mas foi sua vivência ribeirinha que abriu mais portas para um novo olhar. "Eu já tenho uma história muito íntima com a água porque já fui ribeirinha. Morei em Breves, numa casa de frente para o rio, então sempre havia esse contato. Meu pai era marítimo e ele nos levava para viajar pelos rios", relembra a artista.

"O que essa foto passa para mim é justamente a Belém da chuva. Você nota as nuvens, os barquinhos, o Ver-o-Peso e o centro histórico. Então, há muita história envolvida nessa fotografia", completa Mara sobre seu trabalho exposto.

A curadoria de "Encharcada" buscou retratar as dinâmicas de Belém após a chuva, como explica o curador Nando Lima. "As imagens dessa exposição trazem a questão líquida. A chuva de Belém muda a temporalidade das coisas. Quando chove, tudo para e você entra no ritmo da natureza, a cidade muda. Então, pensamos em trabalhar com obras que trazem representações e se combinam trazendo essa ideia da fluidez", explica Nando.

A exposição instiga também o expectador com projeções na parede, que acabam muitas vezes incluindo o visitante na cena, como a instalação de vídeo. Outro destaque é o "Mapa Pitoresco da Cidade de Belém", que ilustra o livro de Leandro Tocantins, desenhado por Percy Lau nos anos de 1960. Uma relíquia que delineia o patrimônio, a cultura e a identidade da capital.

Segundo a pesquisadora e também curadora Dayseanne Ferraz, falar de Belém em seus 405 anos é lembrar da característica das águas. "O tema nos remete a uma cidade que nasceu e é regida sob o signo das águas. Esta Belém quadricentenária tem no elemento água muito de sua cultura, hábitos, costumes, gostos e odores que marcam a paisagem urbana" ressalta.

Agende-se

A exposição "Encharcada" segue até o dia 26 de fevereiro, das 9h às 17h, na Galeria Fidanza (MAS). Entrada franca.