Exposição destaca praças e monumentos de Belém

A exposição “Belém, Viva Belém 405 anos: Praças e monumentos” fica aberta até 31 de janeiro, no Shopping Castanheira, com fotos de Fernando Sette. A mostra é uma oportunidade para que o público conheça um pouco mais sobre a história e peculiaridades da capital paraense, por meio das fotografias, réplicas de monumentos, palestras virtuais (via redes sociais do shopping), poemas, apresentações musicais para celebrar a cidade e espaços interativos.

A curadoria é da professora Rosa Arraes, que há mais de 30 anos realiza trabalhos voltados para a valorização do patrimônio histórico de Belém. Ela explica que a escolha por destacar praças e monumentos deve-se ao fato de que Belém tem uma vocação especial que, ao longo dos anos, foi consolidada como a Cidade das Praças.

“Talvez porque as praças representam um ideal urbano de melhor qualidade de vida, um espaço democrático de convivência, sendo referências coletivas e lugares de trocas simbólicas da população.”, ressalta.

A exposição percorre os quatro pisos do shopping, e um dos destaques é a praça cenográfica com um coreto, montado na Praça Central do Shopping, onde os músicos convidados se apresentam. No primeiro piso, há uma sala com projeção audiovisual, onde os visitantes são convidados para um passeio virtual por alguns logradouros da cidade.

Já nos corredores do shopping, o visitante pode contemplar imagens fotográficas de praças e monumentos de Belém, e saber a história de cada construção.

Também há réplicas de alguns dos mais famosos monumentos presentes em logradouros da cidade, como a Vênus e a Samaritana, da Praça da República; do General Gurjão ( Praça D. Pedro II); Pedro Teixeira (Escadinha do Porto); Monumento ao Jornaleiro (na Rua 25 de Setembro); entre outros.

Rosa Arraes explica que os coretos tradicionais de Belém, também chamados de pavilhões harmônicos ou pavilhões de música, em estilo art nouveau, são lembranças de um passado em que a música estava muito presente na vida social da população de Belém.

Já as esculturas, localizadas nas praças e logradouros da cidade, segundo a curadora, são hoje chamadas de “Arte Urbana” e representam momentos marcantes da história brasileira.

“Observamos tanto o caráter cívico de se homenagear alguns heróis, como General Gurjão e Pedro Teixeira, como também homenagens a marcos importantes da história do Brasil, como a imagem de Marianne, na Praça da República, que homenageia a República Brasileira em 1889, e o “Chafariz da Sereia”, no Largo das Sereias, cuja história está ligada à política de abastecimento de água da cidade em 1876”, conta.

Palestras Virtuais e Música

Durante o período da exposição, haverá palestras virtuais, às 17h, com transmissão pelas redes sociais do Castanheira Shopping (YouTube, Instagram e Facebook), ministradas por professores estudiosos da história de Belém em seus diversos aspectos.

A música também será destaque na programação, sempre às terças-feiras, às 18h, com artistas locais.