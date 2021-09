Exposição da Biblioteca Municipal que une arte e responsabilidade ambiental entra na última semana

Prestes a reabrir as portas, a Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha (BPMAR), em parceria com a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), apresenta a exposição “Nada se Perde”, do artista plástico Guilherme Teixeira. A mostra integra o “Projeto De Portas e Pautas Abertas” da Biblioteca Municipal e traz luminárias produzidas a partir de interferências e composições com objetos e peças adquiridas em oficinas de ferro velho.

A exposição “Nada se Perde” mostra objetos, mobiliários e luminárias criadas pelo artista a partir do reaproveitamento e ressignificação de material descartado na natureza ou em antiquários, brechós e sucatas, demonstrando que a inventividade pode dar um novo ciclo de vida a tudo que já foi produzido, além de assegurar um design ambientalmente sustentável e criar possibilidade de geração de renda para milhares de pessoas.

Segundo o artista, “a exposição vislumbra o reaproveitamento de materiais, dando novas formas, com objetos e peças que adquirir muitas vezes em oficinas de ferro velho e que se transformam. A natureza é o nosso almoxarifado, logo a ideia é reaproveitar, para não esgotar”, comentou.

Guilherme deu ênfase à exibição de luminárias como forma de dar luz ao problema ambiental do descarte dos produtos produzidos pela indústria e que cada vez mais possuem uma vida útil menor. Isso ressalta que determinados bens culturais precisam ser preservados por serem partes fundamentais para a compreensão da história e registro importante da memória cultural do povo. “Meu trabalho é eclético, utilizo vários materiais, e a vertente que carrego é justamente essa, tudo pode ser transformado”, afirmou.

O artista explicou ainda que durante a pandemia, ele aproveitou para criar ainda mais peças. “Eu gosto de dizer que intercalo arte, criatividade e história. Todas as minhas peças trazem algum contexto por trás da criação. Durante a pandemia, minha casa ficou cheia de material, e pude criar, recriar várias vezes novos objetos”, destacou.

Segundo a diretora da BPMAR, Gorete Figueiredo, “o Projeto De Portas e Pautas Abertas permite que grupos, produtores culturais e artistas locais possam expor seus trabalhos ao mesmo tempo em que possibilita o acesso gratuito aos bens culturais pelo público, respeitando as limitações do prédio tombado e momento de pandemia que vivemos”, afirmou.

Agende-se

Exposição “Nada se Perde”

Data: Até 20/09

Hora: 9h às 14h (segunda a sexta)

Local: Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha (Rua Siqueira Mendes com Avenida São Roque, S/N, Cruzeiro-Icoaraci)