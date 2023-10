Exposição 'Brecheret Modernista' é prorrogada em Belém

A exposição "Brecheret Modernista - A Imagem Indígena como Símbolo de Brasilidade", que reúne as obras de um dos mais renomados escultores do Brasil, Victor Brecheret (1894-1955), foi estendida até 14 de janeiro para o público de Belém. A mostra, que anteriormente seria encerrada no dia 8 de outubro, está instalada no Museu do Estado do Pará (MEP) e tem entrada franca. A exposição reúne cerca de 30 esculturas e 20 desenhos originais.

Os visitantes poderão ter panorama da trajetória do artista ítalo-brasileiro com foco na formação da linguagem plástica de Brecheret, seus vínculos com as propostas modernistas e seu interesse no universo indígena. Em seu lançamento, no dia 18 de julho, a exposição contou com uma visita guiada pela curadora da exposição, a professora e historiadora da arte, Maria Izabel Branco Ribeiro, e com a presença do filho do escultor, Victor Brecheret Jr.

Belém é a segunda cidade a receber a exposição "Brecheret Modernista - A Imagem Indígena como Símbolo de Brasilidade”, que já passou por Belo Horizonte-MG e seguirá para o Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM), em São Luís-MA, em 2024.

A exposição é realizada pelo Instituto Victor Brecheret com patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio local da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Sobre o artista

Victor Brecheret (1894-1955) foi um escultor ítalo-brasileiro, considerado pelos especialistas e historiadores como o artista que introduziu a arte moderna na escultura brasileira. No ano de 1922, participou da emblemática Semana de Arte Moderna. Recebeu o Prêmio Nacional de Escultura na I Bienal de São Paulo, em 1951, com a obra "o índio e a suaçuapara". É também o autor da obra “Monumento às Bandeiras”, localizada no Parque do Ibirapuera, na capital paulista.

Serviço: Exposição "Brecheret Modernista - A Imagem Indígena como Símbolo de Brasilidade"

Onde: Galeria Antônio Parreiras do Museu do Estado do Pará (Praça Dom Pedro II, s/n - Cidade Velha)

Período: até 14/01/2024

Horários: terça a domingo, das 9h às 17h

Entrada franca