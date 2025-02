Exposição 'Bioluminosa' chega a Belém com mistérios da luminescência da natureza

A natureza é repleta de mistérios conhecidos e desconhecidos. Imagine estar em uma floresta ao escurecer e conhecer o mundo luminescente de insetos, aracnídeos, minerais, cogumelos e, até mesmo, animais aquáticos aparecer diante de você. Essa é a experiência que a exposição "Bioluminosa" oferece a partir de 2 de fevereiro em Belém. Indicada para crianças a partir de quatro anos e adultos, essa é uma mostra educativa realizada pela Biocontent, Origem Justa e Apple Produções e une ciência, arte e tecnologia através de uma experiência visual única e inesquecível, incentivando a curiosidade sobre mistérios da natureza. A exposição se divide em:

Insetos e aracnídeos

Apresenta imagens e alguns modelos realistas de vagalumes, moscas, centopeias, aranhas e escorpiões, informando como esses seres utilizam a luz para comunicação e acasalamento.

Oceanos

(Divulgação)

Apresentação de modelos de peixes bioluminescentes de águas profundas, como o peixe-pescador, que usa sua "isca" luminosa para atrair presas, além de painéis com exemplos de bioluminescência em ambientes extremos, e discussões sobre organismos, como águas-vivas e corais, com foco em suas estratégias de sobrevivência usando a luz.

Minerais

Exibição de exemplares de minerais que brilham sob luz UV (fluorescência).

Cogumelos

(Divulgação)

A exposição utiliza exemplos de cogumelos da linhagem Mycena chlorophos e Panellus stipticus, espécies mais conhecidas por sua capacidade de emitir luz. Mycena chlorophos é um cogumelo bioluminescente que cresce em florestas tropicais e subtropicais, especialmente em madeira em decomposição. Sua bioluminescência é mais intensa em ambientes úmidos e durante a noite, embora a luz emitida seja de curta duração e esteja diretamente ligada ao seu ciclo de vida. Essa espécie é sensível a mudanças ambientais. A Panellus stipticus é bem adaptada para crescer em ambientes controlados e tem uma emissão de luz que pode durar por várias semanas sob condições adequadas.

A experiência

A exposição foi idealizada pelos pesquisadores Paulo Puterman e Sergio Pompeia, ambos doutores pela USP. Paulo foi eleito um dos pensadores mais inovadores do Brasil pela Revista Veja, é professor palestrante em Harvard, e desenvolve atualmente projetos de empreendedorismo no desenvolvimento de diagnósticos de câncer, captura de CO2 e redução de emissões. Já Sergio é engenheiro agrônomo e possui Mestrado e Doutorado em Ciências, na área de Botânica e Ecologia Vegetal pelo Instituto de Biociências da USP e é fundador e presidente do IPBio - Instituto de Pesquisas da Biodiversidade.

“Bioconteúdos são fundamentais para o entendimento de questões ligadas ao desenvolvimento sustentável. Quanto mais o conhecimento científico se dissemina, mais talentos e vocações são sensibilizadas para as possibilidades deste campo de atuação. Seres bioluminosos e luminescentes geram curiosidade e conhecimento em todas as faixas de idade, mas principalmente entre crianças e adolescentes. A nossa expectativa é que esta primeira exposição seja abraçada pela população na cidade da COP 30, já que todo bioconteúdo contribui para o enriquecimento do entendimento das questões sobre sustentabilidade, eixo temático da COP em Belém”, afirma Paulo Puterman.

A mostra possui conteúdos educativos e mockups de minerais, insetos, peixes e outros animais. O processo de criação das peças que envolve pesquisa, desenho manual, esculturas, aplicação de materiais para ficar o mais próximo da realidade, durou cerca de 20 dias.

“Cada animal foi um processo diferente. Pesquisei o formato, porque cada animal é bem singular, para tentar chegar o mais próximo possível, e fiz tudo manual, não utilizei computador, então desenhei, escupi no isopor, transformo em fibra de vidro, faço a textura e faço a pintura, e vira arte. Só de águas-vivas fizemos 300, umas com tentáculos, outras com ovas, 50 cogumelos, insetos, vaga-lume com abertura de asa de 2 metros e com iluminação; peixes e muitas pedras”, diz o artista que assina os mockups, Sérgio Ribeiro.

A exposição é acessível para pessoas com deficiência, com entrada gratuita para este público e pessoas com mais de 60 anos.

Extensão da sala de aula

Para além da exposição, visitantes e educadores terão acesso a kits educativos em formato digital, que estarão disponíveis por meio de QR Codes. O profissional de educação terá acesso a um material exclusivo com informações do conteúdo, com dados científicos. Já o visitante poderá consultar um arquivo com informações da exposição e páginas que podem ser impressas para colorir.

“As exposições têm se mostrado como espaços muito significativos no alargamento das experiências cognitivas que os estudantes podem obter no contato com os mais variados tipos de mostra, seja relacionada a artes visuais, à biologia, à matemática, à história, todas essas disciplinas podem ser acionadas e esses espaços criando confluências dos espaços de exposição, a partir dos professores. É um ganho muito significativo para a experiência educacional desses estudantes a partir desse contato que eles vão ter com outras questões ou com questões que estão relacionadas ao conteúdo que está sendo aplicado em sala de aula, e até mesmo ao entrarem em contato com o mundo circundante, para além dos muros da escola”, pontua o coordenador educacional da Bioluminosa, Emerson Caldas.

No lançamento do evento, 25 estudantes da Escola Municipal Padre Leandro Pinheiro, localizada no bairro do Guamá, em Belém, visitarão a mostra com as professoras de Artes e Ciências.

Valores:

De segunda a quinta:

01 Ticket - R$ 40

02 Tickets - R$ 70

03 Tickets - R$ 99,99

De sexta a domingo:

01 Ticket - R$ 50

02 Tickets - R$ 90

03 Tickets - R$ 129,99

*Ingresso: na exposição todos pagam valor de meia entrada; os valores acima já contemplam este benefício

Serviço:

Quando? De 02/02 a 27/04

De 02/02 a 27/04 Que horas? De segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados, das 12h às 21h

De segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados, das 12h às 21h Onde? Shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, nº 1052

Shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, nº 1052 Ingressos : on-line pelo site ou presencialmente na bilheteria da atração

: on-line pelo ou presencialmente na bilheteria da atração Formas de pagamento : Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou PIX

: Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou PIX Ingressos gratuitos para idosos (60+) e PCDs: retirada no balcão, mediante apresentação de comprovante (laudo ou carteira)

Classificação indicada: a partir de 4 anos.