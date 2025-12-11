Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Exposição Aysú segue em última semana de visitação em Belém

Mostra que já atraiu mais de quatro mil pessoas combina arte, tecnologia, gastronomia e ancestralidade em jornada sensorial pela Amazônia

O Liberal
fonte

A narração da personagem Aysú é feita pela jornalista e secretária estadual de cultura, Ursula Vidal (Foto: Divulgação)

A Exposição “Aysú – Os Sentidos da Origem”, uma mostra sensorial em Belém, encerra sua visitação na próxima segunda-feira, 15 de dezembro. Desde sua estreia em novembro, o evento, que integra arte, tecnologia, gastronomia e ancestralidade, já atraiu mais de quatro mil visitantes.

A jornada sensorial é conduzida por Aysú, uma entidade-guardiã da floresta que guia o visitante por diversas experiências. As salas da exposição são projetadas para imergir o público na Amazônia de maneira afetiva, explorando estímulos visuais, sonoros, táteis, aromáticos e gustativos.

O percurso inicia em uma sala de realidade virtual, onde sons, luzes e imagens em 360° transportam os visitantes para o interior da floresta. A narração da personagem Aysú é feita pela jornalista Ursula Vidal. Em seguida, o público explora ambientes dedicados aos aromas de ingredientes como cumaru, castanha-do-pará e guaraná, ativando o olfato e descobrindo suas histórias e significados.
 

A Base da Vida: Mandioca e a Culinária Amazônica

Um dos destaques da exposição é a sala “A Base da Vida”, inteiramente dedicada à mandioca. Reconhecida por chefs e especialistas como o alimento mais brasileiro, a mandioca é apresentada através de áreas de toque, exposição de diferentes farinhas e depoimentos de comunidades tradicionais. Elementos cenográficos recriam feiras, evidenciando a versatilidade e o papel central da mandioca na culinária amazônica.
 

Riquezas da Amazônia: Pirarucu, Açaí e Babaçu

A mostra reserva uma sala para o pirarucu e o açaí, onde vídeos, texturas e paisagens sonoras ilustram a importância do manejo sustentável e o cotidiano ribeirinho. Outro ambiente é dedicado ao babaçu e ao trabalho das quebradeiras de coco, que representam a resistência feminina e a força coletiva da região amazônica.

A jornada sensorial atinge seu ponto alto na sala de degustação, onde são oferecidas pequenas porções de muruci, jambu e tucupi-preto. Esta experiência proporciona aos visitantes a descoberta de sabores únicos e autênticos da Amazônia.
 

Sucesso de Público e Realização do Evento

A Exposição Aysú registrou forte resposta do público e alta procura, especialmente durante os eventos paralelos à Conferência das Partes (COP 30). A mostra se consolidou como uma das experiências culturais mais marcantes do período, oferecendo a última oportunidade para moradores e visitantes imergirem em um percurso que une cultura amazônica, bioeconomia, ancestralidade e arte sensorial.

A realização da Exposição Aysú é uma iniciativa do Tekoá – Centro de Gastronomia Social, Instituto Paulo Martins e Origem Justa. O evento conta com o patrocínio do Fundo Vale, Instituto Clima e Sociedade, Programa Floresta em Pé, Cooperação Alemã, KFW e FAS. Além disso, o Plano Estadual de Bioeconomia do Pará e a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará apoiam o projeto. Conta ainda com o suporte da Manioca, Gosto da Amazônia, Casa Sociobio e do Parque de Bioeconomia e Inovação.
 

Acessibilidade e Informações Essenciais

A exposição é um evento acessível e inclusivo. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita, mediante apresentação de documento com foto. Todos os visitantes pagam o valor de meia-entrada. Pessoas com deficiência e autistas também têm gratuidade, devendo apresentar documento e comprovante. A retirada do ingresso para estes casos deve ser realizada exclusivamente na bilheteria física no dia da visita, limitada a um acesso por pessoa.
 

Serviço

  • Evento: Exposição Aysú em Belém
  • Período: Até 15 de dezembro
  • Horário: De 12h às 20h (sessões a cada 30 minutos)
  • Local: Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia - Armazém 5 – Porto Futuro II - Av. Mal. Hermes, 14 – Reduto - Belém do Pará
  • Ingressos: Disponíveis na Ticketmaster. Valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada). Observação: Todos os visitantes pagam o valor de meia entrada.
  • Site oficial: expoaysu.com.br
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRAL

VÍDEO: Gaby Amarantos dança funk e brega com coreógrafa queridinha das redes no Vidigal

Aline Maia convidou a cantora para vídeo com passos de funk e brega ao som de canções do álbum 'Rock Doido'

13.12.25 17h33

'NÃO É RUIM'

VÍDEO: Influenciador com seletividade alimentar prova açaí com peixe frito e se surpreende

Bomtalvão está passeando pela capital paraense, antes de participar do PSICA, e compartilhou nos Stories como tem sido a experiência

13.12.25 15h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

De volta ao estado, Joelma lança festival que mistura calypso, pop e swing paraense

Estreia ocorre após ano de visibilidade com ‘Amazônia Live’, ‘The Town’ e ‘Festival LED’

13.12.25 8h00

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

Morre Haroldo Costa, ator e escritor, aos 95 anos

13.12.25 21h57

VIRALIZOU!

Grupo de K-pop Kiiras viraliza ao dançar coreografia de 'Só pra Tu', de Viviane Batidão

O grupo musical coreano se destacou na internet pela mistura de estilos musicais

12.12.25 18h53

Intrigas e Romance

Novela turca 'A Escolhida' (Yalı Çapkını): saiba qual é a história e onde assistir

Traduzida também como 'O Canto do Pássaro', a novela é considerada um fenômeno na Turquia

23.01.25 16h00

DORAMA

Dorama 'Hello Monster': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O drama sul-coreano também é conhecido como "Eu Lembro de Você"

20.09.24 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda