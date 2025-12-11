Exposição Aysú segue em última semana de visitação em Belém

A Exposição “Aysú – Os Sentidos da Origem”, uma mostra sensorial em Belém, encerra sua visitação na próxima segunda-feira, 15 de dezembro. Desde sua estreia em novembro, o evento, que integra arte, tecnologia, gastronomia e ancestralidade, já atraiu mais de quatro mil visitantes.



A jornada sensorial é conduzida por Aysú, uma entidade-guardiã da floresta que guia o visitante por diversas experiências. As salas da exposição são projetadas para imergir o público na Amazônia de maneira afetiva, explorando estímulos visuais, sonoros, táteis, aromáticos e gustativos.



O percurso inicia em uma sala de realidade virtual, onde sons, luzes e imagens em 360° transportam os visitantes para o interior da floresta. A narração da personagem Aysú é feita pela jornalista Ursula Vidal. Em seguida, o público explora ambientes dedicados aos aromas de ingredientes como cumaru, castanha-do-pará e guaraná, ativando o olfato e descobrindo suas histórias e significados.



A Base da Vida: Mandioca e a Culinária Amazônica

Um dos destaques da exposição é a sala “A Base da Vida”, inteiramente dedicada à mandioca. Reconhecida por chefs e especialistas como o alimento mais brasileiro, a mandioca é apresentada através de áreas de toque, exposição de diferentes farinhas e depoimentos de comunidades tradicionais. Elementos cenográficos recriam feiras, evidenciando a versatilidade e o papel central da mandioca na culinária amazônica.



Riquezas da Amazônia: Pirarucu, Açaí e Babaçu

A mostra reserva uma sala para o pirarucu e o açaí, onde vídeos, texturas e paisagens sonoras ilustram a importância do manejo sustentável e o cotidiano ribeirinho. Outro ambiente é dedicado ao babaçu e ao trabalho das quebradeiras de coco, que representam a resistência feminina e a força coletiva da região amazônica.



A jornada sensorial atinge seu ponto alto na sala de degustação, onde são oferecidas pequenas porções de muruci, jambu e tucupi-preto. Esta experiência proporciona aos visitantes a descoberta de sabores únicos e autênticos da Amazônia.



Sucesso de Público e Realização do Evento

A Exposição Aysú registrou forte resposta do público e alta procura, especialmente durante os eventos paralelos à Conferência das Partes (COP 30). A mostra se consolidou como uma das experiências culturais mais marcantes do período, oferecendo a última oportunidade para moradores e visitantes imergirem em um percurso que une cultura amazônica, bioeconomia, ancestralidade e arte sensorial.



A realização da Exposição Aysú é uma iniciativa do Tekoá – Centro de Gastronomia Social, Instituto Paulo Martins e Origem Justa. O evento conta com o patrocínio do Fundo Vale, Instituto Clima e Sociedade, Programa Floresta em Pé, Cooperação Alemã, KFW e FAS. Além disso, o Plano Estadual de Bioeconomia do Pará e a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará apoiam o projeto. Conta ainda com o suporte da Manioca, Gosto da Amazônia, Casa Sociobio e do Parque de Bioeconomia e Inovação.



Acessibilidade e Informações Essenciais

A exposição é um evento acessível e inclusivo. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita, mediante apresentação de documento com foto. Todos os visitantes pagam o valor de meia-entrada. Pessoas com deficiência e autistas também têm gratuidade, devendo apresentar documento e comprovante. A retirada do ingresso para estes casos deve ser realizada exclusivamente na bilheteria física no dia da visita, limitada a um acesso por pessoa.



Serviço

Evento: Exposição Aysú em Belém

Exposição Aysú em Belém Período: Até 15 de dezembro

Até Horário: De 12h às 20h (sessões a cada 30 minutos)

De 12h às 20h (sessões a cada 30 minutos) Local: Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia - Armazém 5 – Porto Futuro II - Av. Mal. Hermes, 14 – Reduto - Belém do Pará

Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia - Armazém 5 – Porto Futuro II - Av. Mal. Hermes, 14 – Reduto - Belém do Pará Ingressos: Disponíveis na Ticketmaster. Valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada). Observação: Todos os visitantes pagam o valor de meia entrada.

Disponíveis na Ticketmaster. Valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada). Observação: Todos os visitantes pagam o valor de meia entrada. Site oficial: expoaysu.com.br