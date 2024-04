Exposição ‘Amazônia de Papel’ de Wendel Gustavo chega em shopping de Belém

Até o dia 28 de abril, os amantes da arte e da natureza terão a oportunidade de mergulhar em um mundo encantadamente delicado e caprichosamente elaborado na exposição "Amazônia de Papel" do artista manauara, Wendel Gustavo. Composta por esculturas de animais feitas à mão com papel, esta exposição é uma celebração à rica diversidade da fauna amazônica.

Cada peça foi cuidadosamente criada ao longo de um período de 3 meses com a arte do papercraft - uma técnica de construção de objetos tridimensionais utilizando papel - uma forma de arte delicada e detalhada, que tem sido amplamente utilizada na criação de esculturas e modelos diversos, capturando a essência única dos habitantes da floresta. Cada escultura foi elaborada para refletir as dimensões reais dos animais, oferecendo aos espectadores uma perspectiva rara e encantadora da vida selvagem amazônica.

Em cada peça da exposição, os visitantes do Parque Shopping Belém encontrarão um nível impressionante de detalhes, graças ao estudo e planejamento dedicado a cada animal. Mais do que uma simples exibição de arte, "Amazônia de Papel" tem como objetivo conscientizar o público sobre a importância da preservação da fauna da região. Ao oferecer uma visão íntima e detalhada de algumas das espécies mais emblemáticas da Amazônia, a exposição busca inspirar um novo apreço e compreensão do ambiente natural e seus habitantes.

"Estamos entusiasmados em trazer essa coleção única de esculturas para o público. Esperamos que 'Amazônia de Papel' não apenas encante os espectadores com sua beleza, mas também os inspire a se engajar na proteção e conservação das nossas florestas e dos nossos animais", explicou a gerente de marketing, Isa Lucena.

Serviço:

Exposição ‘Amazônia de Papel’

Local: Parque Shopping Belém, (Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Data: Até 28 de abril de 2024

Horário: 10h às 22h

Entrada Gratuita