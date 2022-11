Expedição apresenta tipografias na arquitetura de Belém; grupo visita a Cidade Velha

A Expedição Tipográfica realiza a sua 3ª edição neste mês. O evento faz parte do movimento "Belém Type", que tem o objetivo de apresentar outras formas de compreender os patrimônios históricos, a arquitetura e partir das tipografias - comunicação escrita - nas fachadas e essa relação com a cidade. A saída acontece da praça Carneiro da Rocha, no 4º Distrito Naval. Passando pelas ruas da Cidade Velha até a praça Frei Caetano Brandão.

André Rendeiro, é designer gráfico e pesquisador independente, além de idealizador da expedição. Ele conta que as edições anteriores já exploraram o centro comercial de Belém e mais recentemente o Boulevard Castilho França e a avenida Presidente Vargas. Relembra que a ideia saiu do papel para as ruas. "A Expedição nasceu da minha pesquisa chamada TIPOS DA CIDADE onde eu investigo a relação entre a tipografia e o crescimento da cidade, ou seja, como os estilos tipográficos presentes nas edificações marcam o processo de modernização e crescimento de Belém", destacou.

Questionado sobre a forma que a tipografia conversa com a cidade, o pesquisador declara que a cidade "fala" por meio de sua arquitetura e que as letras podem ser analisadas como ferramentas da antropologia para estudar a humanidade. "O cenário urbano, por meio de seus artefatos tipográficos, tem muito a nos dizer sobre a cultura e hábitos locais de um povo. A anatomia de uma letra pode nos revelar pois nela encontramos os traços da evolução tecnológica, social, cultural e humana", pontuou.

Rendeiro ainda ressalta que a tipografia está presente na história da humanidade, desde o império Romano, não somente no significado da escrita, mas também das próprias formas nas arquiteturas. "Ela se encarrega, ainda, de dar a essas edificações uma aparência além de moderna, requintada, por meio da utilização de diversos recursos gráficos, como variações grandes na proporção ou na espessura das letras, uso de filetes ou outras formas de ornamentação simplificadas e outros artifícios que transmitisse sofisticação. Ela pode ajudar a nos situarmos em relação ao contexto em que a cidade se desenvolveu, bem como seus valores sociais, econômicos e culturais", arguiu.

A tipografia nunca foi muito observada pelos moradores de Belém, afirma André, que diz que isso acontece apesar das tipografias estarem no contexto urbano, e ligarem um edifício a cidade, por exemplo. "Na primeira edição já no fim da expedição paramos para fazer o encerramento em frente ao Edifício Importadora na avenida presidente Vargas e um dos participantes falou que passava ali na naquele local e nunca havia observado que havia a inscrição 'Importadora de Ferragens', encravada na calçada. E na verdade esse é o principal objetivo das Expedições Tipográficas, fazer as pessoas se comportarem como leitores da cidade e para isso é preciso percorrer as suas páginas (ruas) com calma", concluiu.

Para participar é necessário fazer a inscrição no Instagram do evento. André reforça o convite ao público para caminhar com atenção pelas ruas da Cidade Velha. "Observar a paisagem urbana para encontrar artefatos tipográficos, que são o conjunto das inscrições verbo-visuais encontradas em centros urbanos, desde as oficiais e perenes (nomes e números das edificações) até as mais espontâneas e efêmeras, independentemente do modo de produção ser impresso ou caligráfico (placas, faixas e cartazes)", finalizou.

O evento acontece no dia 26 de novembro, e a inscrição pode ser feita pelo Instagram @BelemType. O pesquisador reforça que é a última deste ano, e que ano que vem terá novidades para o público. "É a última já que eu vou entrar em um período de catalogação e escrita da minha pesquisa, mas ano que vem teremos muitas novidades na área da tipografia, como um congresso nacional de tipografia que é realizado em várias cidade do Brasil e pela primeira vez vai ser feito aqui em Belém", disse.

"Teremos o retorno das Expedições pelas ruas da cidade. Temos um braço de Educação Tipográfica com a oficina de Tipografia Modular que, por enquanto, realizamos somente em parceria com instituições de ensino superior quem tem a disciplina de tipografia em sua grade curricular mas que em breve estará disponível para todos os amantes da tipografia", finalizou.