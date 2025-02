Exclusivo: Cida Moraes critica mudanças no BBB e revela decepção com especial

Este ano, o Big Brother Brasil, o maior reality show do Brasil, completa 25 edições. Durante essas temporadas, diversos brothers e sisters já passaram pela casa mais vigiada do país, e muitos se tornaram marcantes para o programa, como Grazi Massafera, Sabrina Sato, Gil do Vigor, Kleber Bambam e Diego Alemão. Entre eles está Cida Moraes, que participou da segunda edição do programa. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, a ex-sister relembrou sua passagem pelo BBB, comparou sua edição com as atuais e comentou sobre o programa deste ano.

Cida destacou as grandes diferenças entre sua edição e as mais recentes. Segundo ela, na época, não existiam redes sociais, e a votação era feita por telefone, sem o aparato de assessoria e torcidas organizadas que existem hoje. Ela acredita que o programa perdeu parte da espontaneidade, já que os participantes entram mais “robotizados” e estratégicos, o que torna o jogo menos natural.

“Hoje você já entra no Big Brother tendo uma torcida, tendo fã, tendo toda uma parafernalha de assessoria, que eu acho que também é válido. Agora, é muito diferente na minha época, até as provas são diferentes. E até os patrocinadores são diferentes. Na minha época tinha bem menos patrocinadores”, afirmou.

Além disso, Cida criticou o vazamento de informações antes do confinamento e disse que prefere um BBB mais autêntico, com mais interação e conflitos, em vez de participantes que apenas “dormem” no jogo. “Eu acho que na minha época as pessoas eram menos robotizadas, eram mais… Se entregavam mais. Mais espontâneas e viviam melhor. Hoje a pessoa já entra, porque é um jogo”, declarou.

A ex-BBB também relembrou o episódio sobrenatural que marcou sua participação no reality, quando ouviu a voz de sua irmã falecida dentro da casa. Espírita, Cida acredita que esse tipo de conexão espiritual é real e que já havia sentido a presença da irmã antes. O caso impressionou até os médicos que cuidaram da irmã.

“Eu ouvia ela me chamando algumas vezes. Maluca, você está doida? Não, não estava doida nada. Ela estava se despedindo de mim. Isso foi comprovado. Inclusive, os médicos que iam tratar na mudela ficaram chocados e foram falar comigo, nossa, Cida, como é que pode isso? Eu falei, não sei. Que pode, pode. É tanto pode que aconteceu”, contou.

Apesar da perda, Cida decidiu permanecer no programa, pois, como ex-comissária de bordo, já estava acostumada a lidar com situações difíceis. Ela explicou que não poderia mudar o ocorrido e preferiu dedicar sua vitória à memória da irmã. “Eu era comissária de bordo, eu estava acostumada a lidar com alguns problemas, e o que eu iria fazer de diferente se eu saísse? A minha mãe estava com os meus irmãos. Eu não ia ressuscitar a minha irmã. Minha irmã estava sendo velada, eu ia ser mais uma para chorar, para velar, eu preferi dedicar toda a minha vitória a ela dentro do programa”, revelou.

Cida Moraes também comentou que esperava ser convidada para o especial “Bodas de Prata”, do BBB 25, por considerar que fez história no programa. No entanto, não foi chamada e se sentiu decepcionada. “Eu fiquei, assim, decepcionada porque eu acho que eu fiz história no Big Brother. Várias coisas que aconteceram. E eu esperava sim. Eu não sei qual foi o critério deles”, desabafou.

Para a ex-sister, os ex-participantes das primeiras edições foram deixados de lado porque, na época, não havia redes sociais, e a emissora tem priorizado ex-BBBs mais recentes. “Eu até entendo, porque naquela época não tinha seguidores, então eles estão dando mais ênfase a alguns Big Brothers mais recentes”, comentou.

Mesmo sem ter sido convidada para o especial, Cida garantiu que voltaria ao BBB caso houvesse uma edição só com ex-participantes e prometeu “botar fogo no parquinho”. Ela mencionou o programa “A Casa dos Vilões”, que Boninho estaria produzindo, e demonstrou interesse em participar. “Porque quando é pra ser boazinho, eu sou boa, mas quando é pra ser má, eu também sou péssima”, finalizou.

