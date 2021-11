Ex-vocalista da Calcinha Preta é encontrado morto dentro de casa em Aracaju

José Aparecido da Silva, de 57 anos, conhecido como Sidney Chu, primeiro vocalista da banda Calcinha Preta, foi encontrado morto dentro de casa, no bairro de Nossa Senhora do Socorro, em Aracaju. A informação foi confirmada pelo Instituto de Criminalística (IC) da cidade, acionado na noite da última quinta-feira (4) para uma ocorrência no local.

De acordo com informações do perfil Cearabelha, dedicado a banda, o corpo do artista foi encontrado com ferimentos feitos por golpes de facas. Vizinhos de Chu relataram à polícia terem ouvido gritos no interior do imóvel. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"O cantor, segundo audios que circulam no whatsapp de pessoas e vizinhos, teve uma briga com o namorado minutos antes da fatalidade", relata o perfil.

Sidney Chu foi o vocalista da primeira formação da banda Calcinha Preta, entre 1995 a 1998, ao lado de Luciana Linhares. Nas redes sociais, o perfil da banda não se pronunciou sobre o caso.