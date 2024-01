Ex-protagonista de ‘Malhação’, vende e faz entregas de frango assado no Rio de Janeiro; veja quem é

O ator Daniel Dalcin, de 38 anos, que protagonizou a temporada de “Malhação” em 2009, atualmente vende e entrega frango assado no Rio de Janeiro. Daniel é proprietário de um restaurante de entrega rápida em uma galeria da cidade. O ator foi fotografado pedalando sua bicicleta no momento em que estava realizando entregas.

Além do frango assado, o restaurante, administrado por Daniel, também oferece outros tipos de pratos como massas -- lasanha à bolonhesa e lasanha de espinafre estão entre as opções. “Quisemos diversificar”, afirma o ator, que trabalha com o slogan “a comida caseira que você sempre procurou está aqui”.

Durante réveillon, no último domingo (31), o ator Daniel Erthal, de 41 anos, ex-galã de “Malhação” em 2005, da TV Globo, também apareceu nas redes trabalhando como vendedor ambulante de cerveja nas ruas de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em um vídeo no Instagram, Dalcin se manifestou sobre Daniel Erthal viralizar como vendedor ambulante. Ele contou que, assim que deixou a Globo, passou a trabalhar como atendente em uma loja de roupas.

“Há sete anos, quando meu pai estava com câncer, eu tinha feito muitas novelas — inclusive na Globo. Saí da Globo, fui fazer teatro e, depois, as coisas ficaram um pouco ‘escassas’ para mim. Fui trabalhar em uma loja como vendedor. É a coisa mais digna do mundo”, disse Dalcin.