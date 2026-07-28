Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex-participantes da 'Casa do Patrão' ironizam baixa repercussão do programa

Estadão Conteúdo

Nem sempre participar de um reality show significa conquistar fama imediata. Para Nikita Salvador, Thiago Monteiro e Mariana Bernardino, ex-participantes de Casa do Patrão, o caminho foi outro: transformar a pouca repercussão do programa em motivo de piada e também em uma oportunidade profissional.

Os três estrelaram uma campanha publicitária do Burger King em parceria com a Serasa. Lançada nas redes sociais na última segunda-feira, 27, a ação chamou atenção justamente por brincar com as expectativas frustradas em torno do reality comandado por Boninho, e rapidamente repercutiu entre internautas.

Em vez de ignorar os comentários sobre a baixa visibilidade conquistada após o confinamento, os ex-participantes decidiram incorporá-los ao roteiro da campanha.

Logo no início do vídeo, Thiago Monteiro brinca com a situação: "Fala, patrão! Não lembra da gente, né? Disseram que nossa vida ia mudar, e mudou: agora eu tenho mais boletos que seguidor."

Na sequência, Nikita Salvador entra na brincadeira ao comentar que ainda não colheu os frutos da participação no programa.

"Não se fala no meu nome, não me chamaram para fazer novela e nem para tomar café da manhã", diz a ex-participante, em referência ao tradicional café da manhã com eliminados do Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Globo.

É Mariana Bernardino quem encerra a introdução da campanha com uma dose de otimismo: "Mas calma, gente, pelo menos fomos chamados para a nossa primeira publi."

Repercussão positiva nas redes

A estratégia de assumir a própria falta de notoriedade acabou conquistando o público. Nos comentários da publicação, diversos internautas elogiaram a criatividade da campanha e a forma como o trio lidou com a situação.

Entre as manifestações, o ex-participante de A Fazenda Lucas Souza resumiu sua reação com um simples: "Muito bom".

Já Marina Keller, que também integrou o elenco de Casa do Patrão, escreveu: "Isso que é fazer do limão uma limonada". A frase acabou sintetizando o sentimento de muitos usuários sobre a ação.

Outros comentários também destacaram o bom humor da publicidade. "Que sacada! Amei a primeira publicidade de vocês", escreveu uma internauta. "Essa publi ficou simplesmente sensacional! Vocês três arrasaram demais", comentou outra seguidora.

Reality teve repercussão abaixo do esperado

Apesar da proposta de renovar o gênero na Record, Casa do Patrão enfrentou dificuldades para engajar o público ao longo de sua primeira temporada. A atração passou por mudanças enquanto ainda estava no ar, com ajustes em regras, dinâmicas e na condução do jogo em uma tentativa de encontrar um formato que despertasse maior interesse dos telespectadores.

A apresentação de Leandro Hassum também dividiu opiniões nas redes sociais. Conhecido pelo humor, o ator assumiu um formato que exigia momentos de maior tensão e interação com os participantes, enquanto as provas e atividades propostas não conseguiram gerar grandes repercussões ou se transformar em assuntos frequentes entre o público.

O contraste ficou evidente em relação a outros realities, que costumam ganhar força por meio de conflitos, alianças, memes e personagens marcantes. Na Casa do Patrão, poucos momentos ultrapassaram a bolha dos fãs do programa. Um dos episódios de maior repercussão aconteceu já na reta final, quando Mari Bernardino deixou o confinamento e descobriu que havia passado de 1,4 mil para 14 mil seguidores nas redes sociais. A reação de surpresa da participante acabou viralizando e se tornou um dos momentos mais comentados da edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/A CASA DO PATRÃO/PROGRAMA/BAIXA REPERCUSSÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Belém recebe espetáculo de Capoeira Angola com ingressos gratuitos; veja como garantir entrada

A montagem será realizada no dia 14 de agosto no Margarida Schivasappa

28.07.26 13h17

DESABAFO

VÍDEO: Erika Januza quebra silêncio sobre término com Arlindinho: 'Depois da lama que me colocaram'

O pronunciamento ocorre dias após a repercussão de imagens do pagodeiro saindo de uma casa de swing

28.07.26 12h33

CULTURA

Modelo paraense Maria Carolina inicia temporada de trabalhos em Londres

Ela chegou na última quinta-feira (23) e poderá expandir a atuação para Espanha e Alemanha durante o segundo semestre

28.07.26 12h10

POLÊMICA

Após repercussão por conotação sexual em vídeo com o filho, Zé Felipe pede desculpas; entenda

O cantor se explicou e afirmou que a gravação mostrava um momento do cotidiano

28.07.26 10h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROPOSTA

Nora de Andressa Urach com 'duas vaginas' recebe convite para campanha de absorvente

Maya Braga falou sobre suposta campanha que relacionava sua condição íntima rara ao conceito de “absorção dupla” do produto

28.07.26 23h40

'AÇAÍ DE VERDADE'

VÍDEO: cantor Matheus Fernandes 'farma aura' ao comer peixe com açaí no Pará

Artista cearense aproveitou shows no Pará para experimentar peixe com açaí e entrou na trend de 'farmar aura'

28.07.26 21h39

NOVELA

VÍDEO: Personagem de Flávia Alessandra usa gíria paraense pela segunda vez em 'Quem Ama Cuida'

Atriz repetiu a expressão "égua" em cena da noverla e uso da gíria voltou a repercutir entre os paraenses

24.07.26 21h50

MISS BRASIL

Miss Universe Brasil: Maria Gabriela encerra reinado com vestido inspirado em 'A Última Ceia'

A escolha deu continuidade ao simbolismo religioso que marcou seu reinado, iniciado com o traje típico inspirado em Nossa Senhora Aparecida no Miss Universo 2025

27.07.26 9h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda