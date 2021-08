Ex-paquita Luise Wischermann sofre por doença grave e por não ter mais contato com o filho

A ex-paquita Luise Wischermann deu entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no O Globo, e disse não ter contato com o filho de 15 anos desde 2019. O adolescente mora no Canadá, com o pai, de onde ela voltou depois de ser diagnosticada com esclerose múltipla. A ex-paquita disse que tentou conseguir na Justiça o direito de trazer o filho para morar com ela, mas não obteve êxito.

"Tem sido muito difícil. O Oliver não atende telefone, não responde aos meus emails, não quer falar comigo", lamentou. "A madrasta dele faz o que pode, me manda notícias e fotos. Mas ninguém se mete na vida da criança no Canadá. Ninguém faz um esforço para o relacionamento acontecer", completou.