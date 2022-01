Ex-namorado de Marília Mendonça beija Viih Tube em festa de pré-Réveillon

Mais um famoso entrou para a lista dos affairs de Viih Tube. Dessa vez, o ex-namorado de Marília Mendonça, Matheuzinho, foi o escolhido para trocar beijos com a ruiva. A ficada aconteceu em uma festa de pré-Réveillon em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. As informações são do portal Em Off.

O cantor brincou nos Stories, em seu perfil no Instagram: “Viih Tube, já beijou hoje? A Viih Tube já beijou porr*!”.

Quem não gostou do beijo foram os fãs de Marília Mendonça, já que o relacionamento entre eles só acabou com a morte da sertaneja, no último dia 5 de novembro, em um trágico acidente de avião.