Ex-músicos do Charlie Brown Jr acusam filho de Chorão de falsificação de documentos

Um novo desenlance jurídico pode ocorrer na disputa pela utilização do nome Charlir Brown Jr. entre os ex-integrantes da banda de rock Marcão Britto e Thiago Castanho e o filho do vocalista Chorão, Alexandre Lima Abrão. A defesa dos dois guitarristas comunicou ao TJ-SP sobre uma suposta falsificação de assinatura em um documento apresentado judicialmente pela representação de Alexandre Abrão.

O documento contestado pelos músicos é um "Acordo de Coexistência de Marcas", no qual a Peanuts Worldwide, empresa norte-americana que detém os direitos do personagem Charlie Brown, teria concordado em compartilhar gratuitamente os direitos do uso da marca no Brasil para Alexandre e para a empresa Green Goes, criada em 2005 por Chorão e cuja titularidade passou a ser de Alexandre. As informações foram divulgadas pelo site Splash.

Segundo o advogado de Jorge Roque, representante de Marcão e Thiago, o "Acordo de Coexistência de Marcas" apresentado à Justiça pelos representantes de Alexandre, no qual a Peanuts teria autorizado o compartilhamento da marca Charlie Brown com o filho de Chorão, teria uma assinatura forjada em nome da vice-presidente sênior da empresa, Susan Osit.

"Mesmo sem a realização de perícia, é possível notar por um simples olhar leigo que ambas as assinaturas contêm as mesmas falhas de caneta e estão dispostas em idêntica geometria, não sendo crível que uma pessoa consiga assinar dois documentos de maneira completamente igual", destaca Jorge Roque a Splash.

Roque faz a grave acusação de "crimes de falsificação de documento particular e/ou de falsidade ideológica".

A defesa de Marcão e Thiago ainda anexou ao processo uma notificação que teria sido enviada pela Peanuts para os dois músicos informando que a empresa norte-americana não autoriza o uso/registro da marca Charlie Brown por terceiros.

Em janeiro deste ano, a defesa dos músicos requereu ao STJ a expedição de ofício para o representante legal da Peanuts Worldwide para que informasse sobre a veracidade do documento supostamente assinado pela empresa norte-americana. Neste recurso especial apresentado ao Tribunal, a defesa dos músicos classifica o assunto como "Caso Grave de Falsidade Documental do Processo".

Nem a Peanuts no Brasil, os advogados de Alexandre Lima Abrão ou os representantes da empresa empresa Green Goes se manifestaram até o momento.