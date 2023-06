Ex-esposa de Projota vive affair com guitarrista da banda NX Zero, diz site

Um tempo após seu divórcio e o nascimento do segundo filho com Projota, Tamy Contro fez a "fila andar". Segundo as informações do jornal “Extra” a influenciadora agora está vivendo um affair com Gee Rocha, guitarrista da banda NX Zero.

De acordo com o portal carioca, Tamy e Gee já foram vistos juntos em alguns lugares, mas preferem manter a relação na maior discrição possível. Pelo menos por enquanto. Desse modo, só os amigos mais íntimos sabem dos dois.

Vale relembrar que há cerca de duas semanas, a ex do rapper postou uma série de selfies em seu feed do Instagram, chamando atenção dos seguidores que acharam que ela estava “com um brilho diferente no olhar”. Uma amiga de Tamy ainda deu a dica a chamando de “Rainha Emo”, gênero pelo qual a NX Zero ficou conhecida no Brasil.

No fim de março deste ano, a criadora de conteúdos anunciou o fim do casamento com o ex-BBB. Na época, Tamy se disse ainda fragilizada com a segunda maternidade, que estava na reta final quando a separação veio à tona e preferiu não entrar em detalhes.