Ex- de Neymar ocupou o lugar de Juliette em clipe de Luan Santana

Natalia Barulich aceitou ser a estrela do clipe da música 'Morena', de Luan Santana. Os dois já começaram a gravar as cenas do vídeo na noite desta terça-feira (1), em São Paulo, e o local reservado pela produção é prédio de um grande banco.

Modelo, DJ e influenciadora americana, Natalia é ex-namorada de Maluma, e teve um relacionamento com Neymar.

A música 'Morena', vai chegar em breve em todas as plataformas digitais. A assessoria confirmou a gravação de Luan na capital paulista com a participação inédita da modelo Natalia Barulich no clipe e entregou que essa é a primeira vez dela aqui no Brasil e o cantor promete mostrar um pouco do país até a volta da modelo para os EUA.