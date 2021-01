Ex de mãe de Neymar se declara em seu aniversário: ‘Te amo’

Tiago Ramos fez questão homenagear a sua ex-namorada, Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, em seu aniversário de 54 anos, comemorando na última terça-feira (19). O jovem publicou uma imagem em que os dois aparecem juntos e a parabenizou.

No texto, Tiago se refere a ela usando adjetivos como "sonhadora", "persistente", além de chamá-la de "a mais linda" e "cheirosa". "Chegou o dia que a mulher dos olhos de Deus veio ao mundo como uma linda criança. Passou por muitas coisas na sua vida inteira para chegar até onde chegou. Ela é a Nadine. Uma mulher batalhadora, sonhadora, viva, persistente...", escreveu.

"A mais linda, cheirosa, a flor mais bela que possa existir no mundo. Com poucas e sinceras palavras te desejo um feliz aniversário. Que Deus possa te dar muita saúde e muitas bênçãos. Obrigado por sua sincera e verdadeira amizade. Te amo", completou.

Nadine e Tiago chegaram a reatar o conturbado relacionamento e embarcaram numa viagem para Cancún, no México, no fim de 2020. A união, porém, durou pouco e foi desfeita logo depois. O rompimento foi causado pelo descontrole de Tiago, que surtou durante uma discussão com Nadine.