ex de Ana Carolina, Letícia Lima assume relacionamento com filho de Samuel Rosa

Letícia Lima, ex-namorada de Ana Carolina, revelou com uma declaração nas redes sociais que está vivendo um novo amor com Juliano Rosa, 25 anos, filho do cantor Samuel Rosa. Em uma foto compartilhada no Instagram, a atriz de 40 anos aparece dando um abraço no namorado e escreveu na legenda: 'surprise'

Juliano retribuiu a declaração da amada e escreveu: "Te amo" nos comentários da publicação.

Os dois só assumiram a relação publicamente através desta postagem, mas já haviam sido vistos juntos em um festival de música, que ocorreu no último fim de semana no Rio.

Assim como o pai, que agora segue carreira solo após o fim da banda Skank, Juliano Rosa é músico e atua como vocalista na banda de pop e rock Daparte, formada por quatro integrantes.

Letícia Lima, que é bissexual, viveu um romance com Ana Carolina durante quatro anos. Mesmo após o fim da relação, as duas permanecem amigas.

A atriz não aparece em novelas desde "Amor de mãe", mas ela pode ser vista na segunda temporada de "Rensga Hits", que estreou recentemente no Globoplay. No cinema, ela estará presente no filme Todo mundo (ainda) tem problemas sexuais”, que estreia em breve.