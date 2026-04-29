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Ex-BBBs participam de novo reality em formato vertical; veja elenco e como assistir

Programa online reúne ex-participantes do BBB e influenciadores em disputa por prêmio de R$ 50 mil

Hannah Franco
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Ex-BBBs participam de novo reality em formato vertical; veja elenco e como assistir (Divulgação/Kwai)

A plataforma Kwai anunciou o lançamento do reality show Casa do Kwai”, um novo projeto de confinamento adaptado ao formato de vídeos verticais. A atração reúne dez participantes, sendo sete ex-integrantes do Big Brother Brasil e três influenciadores digitais, que competem por um prêmio de R$ 50 mil.

Entre os nomes confirmados estão Cida Santos, campeã do BBB 4, além de Lia Khey e Dicesar, que participaram do BBB 10. Também integram o elenco Clara Aguilar (BBB 14), Ayrton “Papito” e Kaysar Dadour (BBB 18), e Lucas Luigi, do BBB 24. O grupo é completado pelos criadores de conteúdo Jaqueline Santos, Laise Muricy e Sonic Rodrigues.

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Gravado em uma casa no interior de São Paulo, o reality terá seis dias de confinamento e contará com provas, festas e dinâmicas de convivência. A produção é assinada pela Clube Filmes, com apresentação do jornalista Luigi Civalli.

Diferente de formatos tradicionais, o programa não contará com eliminações. Os participantes acumulam pontos ao longo dos desafios e estratégias dentro da casa. O desempenho geral será determinante para a grande final, quando uma última prova definirá o vencedor.

Saiba como assistir

O “Casa do Kwai” será exibido exclusivamente dentro da plataforma. A estreia está prevista para o início de maio, com episódios publicados três vezes por semana nas primeiras semanas e, posteriormente, de segunda a sexta-feira.

Os conteúdos serão disponibilizados no perfil oficial do Kwai, que também contará com uma página dedicada ao reality para quem quiser acompanhar os bastidores e conhecer melhor os participantes. A final será transmitida ao vivo no dia 2 de junho, reunindo novamente o elenco.

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