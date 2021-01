Ex-BBBs e Marquezine aproveitam aniversário de Manu Gavassi

Manu Gavassi, cantora, produtora de conteúdo e ex-BBB está comemorando 28 anos nesta segunda-feira (4). Ela está hospedada em uma ilha particular em Angra dos Reis, e aproveitou o dia no mar, ao lado das amigas de confinamento, Thelma Assis e Rafa Kalimann, e da amiga de longa data, Bruna Marquezine.

As famosas apostaram em um passeio de barco ao redor da ilha e estão curtindo cada momento.

O dia começou com comemoração, bolo surpresa e várias surpresas feitas pelas amigas para a ex-sister.

Thelminha fez um livro com fotos das duas juntas e escreveu um texto sobre a amizade, que começou no "BBB20". Manu se emocionou com o gesto e as palavras da amiga.

"Uma amizade é construída por momentos de cumplicidade, de apoio, de admiração e nós vivemos tudo isso de forma tão intensa. É louco como a gente nunca iria se conhecer! É como se só tivéssemos uma chance pra isso, tipo eu que aceitei a bala do Denis como única chance e estamos juntos há 11 anos. É essa felicidade que sinto hoje, a sensação de que soubemos aproveitar muito bem a nossa chance. Te desejo um novo ciclo cheio de bons frutos, estarei sempre aqui pra apoiar, aplaudir e compartilhar vitórias com você", escreveu a médica.

Rafa Kalimann preparou outra surpresa para a amiga. "Quando a gente pensou em vir para cá, e sabia que seria aniversário da Manu, eu pensei 'O que vou fazer para comemorar o aniversário dessa garota?' Aí eu comecei a calcular... A primeira surpresa tá chegando, presta atenção", disse Rafa em seu perfil no Instagram.

Na sequência de stories do Instagram, aparece um avião sobrevoando a ilha com uma faixa que diz, “Parabéns Manu!”. A cantora disse, emocionada, que ficou surpresa mas sabia que a surpresa só poderia ser da amiga Rafa Kalimann.