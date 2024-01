Ex-BBB Paulinha Leite ganha mais de R$ 1 milhão na Mega da Virada

A sorte parece continuar ao lado da ex-BBB Paulinha Leite, de 36 anos, que já começou 2024 com o pé direito. A empresária conquistou um prêmio superior a R$ 1 milhão em apostas realizadas na Mega da Virada, ocorrida na noite do último domingo (31). "O nosso grupo do Telegram, da aposta máxima, ganhou mais de R$ 1 milhão. Acertamos cinco números que deram a quina e o único que faltou foi o 56, estava lá o 57", compartilhou nos Stories do Instagram.

Logo em seguida, Paulinha explicou que estavam verificando todos os detalhes: “Totalizando até agora, que eu tenho certeza, porque eu vi os bilhetes, a gente fez no total de 11 quinas, isso só no bolão site e Telegram. São os que eu sei no momento. Gente, é muito jogo. É humanamente impossível conseguir conferir tudo”, continuou.

“Eu sei que deu quina em bolão de 5 reais, eu sei que deu quina na aposta máxima, em bolão de 70 reais, de 50 reais (…) a gente fez mais de 500 quadras”, comemorou.

De acordo com ela, os vencedores participaram de bolões da empresa "Unindo Sonhos", da qual é proprietária e que investe em jogos de loteria. Vale ressaltar que cinco apostadores acertaram as seis dezenas, cada um levando R$ 117.778.204,25. Os vencedores são das cidades de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipirá (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP).

No início de dezembro, Paulinha anunciou ter faturado R$ 4,2 milhões na Lotofácil junto com outras 64 mil pessoas. "Cada participante desse bolão pagou 35 reais e foi um sucesso, obrigada, Deus, obrigada universo", expressou em uma publicação no Instagram.