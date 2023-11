BBB 24: Confira a trajetória de Paulinha Leite, ex-sister que ganhou 55 vezes na loteria

Paulinha Leitte, 36 anos, ex-participante do BBB 11, teve uma rápida passagem pelo reality show. Em contraponto, ganhou bastante sucesso após o programa. Na casa mais vigiada do Brasil, a ex-sister foi a 15° eliminada, a poucas semanas da final com Maria Helena, Wesley Schunk e Daniel Barbosa.

Depois do programa, a acadêmica de farmácia decidiu investir em apostas de loterias, algo que praticava desde criança. “Minha mãe gostava de jogar na Tele Sena e de vez em quando jogava na loteria também. Um dia ela pediu para eu marcar uma cartela com ela. Nessa primeira vez que eu joguei a gente ganhou uma quadra”, disse ela em entrevista ao Globo.

Há três anos, a ex-BBB abriu uma empresa especializada na organização de bolões lotéricos. Desde então, Paulinha coleciona 55 vitórias nas diversas categorias da loteria. Entre os segredos, estão alguns sonhos com numerais e muita sorte, claro.

“Quando você nunca jogou na loteria ou não conhece alguém que já ganhou, você acha que é tudo mentira. Se eu não fosse eu, não acreditaria em mim. Acharia que era mentira! Sei que é uma coisa bem difícil de acreditar. Mas essa é a verdade, então fazer o quê? Sempre tive muita sorte na vida, tanto que ganhei todas as provas de sorte na edição do 'BBB' que participei (em 2011)”.

A última vitória da empresária foi em setembro deste ano, quando levou R$3 milhões na Lotofácil da Independência. Atualmente, Paulinha Leitte é noiva do norte-americano, Dakota Ballard e tem o objetivo de ganhar a Mega da Virada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)