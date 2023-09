Paulinha Leite, famosa por ganhar apostas, posta foto de bilhete premiado

A ex-BBB Paulinha Leite ficou famosa por já ter ganhado 54 vezes na loteria. Neste domingo (10), ela postou nas redes sociais que ganhou quase R$ 3 milhões na Lotofácil da Independência. Ela escreveu: "Dormi achando que estava milionária e acordei tendo certeza. Chupaaa mundo, eu ganhei de novoooo, quase 3 MILHÕES".

Paulinha é dona de uma empresa especializada em realizar bolões, e ela explicou que 40 pessoas que participaram de um bolão organizado pela sua empresa no valor de R$ 8 ganharam, cada uma, R$ 74.547,20.

Em uma foto com a aposta premiada, ela também escreveu: "Só um aviso: MEGA DA VIRADA, ESTAMOS CHEGANDO!", finalizou a ex-BBB.

Em uma entrevista no ano passado, Paulinha falou de sua sorte: "Sempre tive muita sorte com sorteio, com coisas relacionadas a números". A explicação para a elevada quantidade de vitórias, ela conta, segue uma estratégia pessoal, baseada em intuição e análise de jogos anteriores.

Desde os 21 anos, a roraimense, realiza apostas em diferentes jogos de azar. "Minha mãe jogava na loteria, e, um dia, joguei, fiz a quadra e comecei a gostar.. Fui para o Big Brother, ganhei tudo lá dentro: apartamento, carro... Quando saí, numa das entrevistas que eu dei, falei que já tinha ganhado na loteria", ela relembra.