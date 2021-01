Ex-BBB Flay fala sobre o fim de sua amizade com Prior

Durante o BBB 20, Flay e Felipe Prior ficaram amigos e mantiveram a relação após o fim do reality. Porém, os seguidores da ex-sister notaram que ela não o segue mais no Instagram e questionaram se a amizade dos dois tinha acabado. Nos stories, Flay deu a entender que ela e Prior não se falam mais e disse que a história com o arquiteto a “machuca”.

"Nós temos vida por trás das câmeras também. Nem tudo é exposto aqui. As pessoas têm questões pessoais e íntimas e que não precisam ser expostas. Eu sei que nós estamos acostumados a saber de tudo da vida pessoal e íntima porque estamos em um momento de exposed. Só que eu não gosto. Tem muitas coisas que eu preciso preservar. Esse assunto não vai ser compartilhado por mim com vocês. Eu não vou expor os meus motivos, eu tenho meus motivos. É um assunto que me machuca e eu não quero mais falar sobre isso, e eu não vou mais falar sobre isso", respondeu ela, que ainda é seguida pelo ex-brother.

Ela ainda falou sobre a sua atual relação com outra ex-sister, Gizely Bicalho. Elas conversaram após o reality e fizeram as pazes. "Inclusive eu até chamei ela pra me ajudar em uns casos aí. E não tenho nada contra ela. Eu só torço pela felicidade dela, assim como para todas as meninas da edição", disse.