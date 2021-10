Ex-A Fazenda Raissa Barbosa aparece em vídeo vazado agredindo o noivo; assista

Um vídeo vazado pelo influenciador digital Wellington, noivo de Raissa Barbosa, expôs supostas agressões da ex-participante de “A Fazenda 12”. A live foi transmitida na madrugada dessa quinta-feira (28), pelas redes sociais do ex-ator pornô. As informações são da coluna Em Off.

Nas imagens, Wellington aparece mostrando um ferimento no lábio e diz, olhando para Raissa: “Olha, eu preciso? Eu preciso que você faça isso comigo? Eu preciso que você tire sangue de mim? Eu nunca te agredi, eu não tenho currículo de agredir ninguém, você tem!”.

Logo em seguida, o vídeo é cortado e o influenciador digital encerra a live em seu perfil no Instagram. Pelas imagens, é possível ver que a modelo aparece olhando para o rapaz enquanto ele aparece supostamente machucado, mas a ex-peoa não diz nada.