Evento em SP vai debater o mercado de mangás no Brasil

Fãs de mangás, os quadrinhos japoneses, têm um encontro marcado no Sesc 14 Bis (Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista, São Paulo - SP) no próximo fim de semana. Nos dias 4 e 5 de outubro, a unidade recebe a Mangá Festa, que celebra os 25 anos de publicação dos primeiros volumes de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, considerados por muitos um marco na publicação de mangás no Brasil.

"Apesar de terem saído outros mangás antes no Brasil, foi em dezembro de 2000 que a Conrad lançou os primeiros mangás em formato original no País, em sentido de leitura oriental, sem traduzir onomatopeias, em preto e branco, conforme a tradição japonesa dos mangás", explica Cassius Medauar, publisher da editora JBC, uma das organizadoras do evento, ao lado do próprio Sesc.

Referência e líder no mercado de mangás no Brasil, a JBC, selo que hoje pertence ao Grupo Companhia das Letras, começou a publicar mangás - também seguindo as diretrizes japonesas - em 2001.

Nos debates, editores, influenciadores, jornalistas e artistas brasileiros do mangá e dos quadrinhos vão percorrer a história do gênero no Brasil, passando pelas diversas fases do mercado de mangás no País.

O Mangá Festa ocupará três espaços do Sesc 14 Bis. No térreo, estará o Palco Mangá, voltado para quem ainda não está familiarizado com o mangá. Lá acontecerão painéis temáticos com especialistas, editores e convidados que vão apresentar os principais conceitos, gêneros e movimentos do mangá, além de suas relações com a cultura pop japonesa e ocidental

No primeiro andar, ficará a Arena Made in Japan, com espaços para oficinas práticas com artistas que ajudaram a construir o cenário nacional dos quadrinhos; um palco para debates mais específicos e uma área de convivência e descanso.

Além disso, o Mangá Festa ocupará o Teatro Raul Cortez, onde ocorrerão bate-papos sobre duas obras fundamentais. No sábado, às 10h30, a conversa será sobre Akira (de Katsuhiro Otomo), obra que redefiniu os rumos da ficção científica, da estética cyberpunk e do audiovisual global. Participam do debate, Cassius Medauar; Leandro del Manto, editor de Akira pela Globo Livros; Guilherme Kroll, editor da Conrad, e a tradutora Renata Leitão.

No domingo, no mesmo horário, o bate-papo vai conectar cultura pop, ficção científica e reflexão sobre o futuro, a partir do mangá Memo Reboot, escrito por Phellip Willianm e ilustrado por Eduardo Ribas, que participam do debate ao lado de Marcelo Naranjo, da JBC.

Os ingressos serão gratuitos com retirada a partir do dia 3 de outubro, às 14h, no site da Central de Relacionamento, pelo app Credencial Sesc ou presencialmente 30 minutos antes da sessão.