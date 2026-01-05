Evangeline Lilly diz que teve danos cerebrais após queda: 'Funcionando com capacidade reduzida'

A atriz Evangeline Lilly, mais conhecida pela série Lost e por interpretar a Vespa nos filmes da Marvel, compartilhou nas redes sociais que teve danos cerebrais após uma queda no fim do ano. Ela caiu sobre uma pedra e sofreu uma concussão.

"Estou entrando neste novo ano com más notícias sobre minha concussão", disse a atriz, de 46 anos, em vídeo publicado no Instagram no dia 1º. "Os resultados dos exames mostraram que quase todas as áreas do meu cérebro estão funcionando com capacidade reduzida."

A atriz disse que o próximo passo "é descobrir a causa disso com os médicos e depois embarcar no árduo trabalho de consertar tudo, o que não me anima muito, porque sinto que trabalho duro é tudo o que eu faço".

Ela agradeceu aos seguidores por se importarem e avaliou que, por conta do declínio cognitivo, pôde desacelerar e ter um final de ano mais tranquilo, o que não acontecia desde que se tornou mãe, há cerca de 14 anos.

"O veredito é... Tenho danos cerebrais devido ao meu traumatismo cranioencefálico. É reconfortante saber que meu declínio cognitivo não é apenas consequência da perimenopausa, mas é desconfortável saber o quão árdua será a batalha para reverter essas deficiências", escreveu Evangeline na legenda.