Eva Goffin, ex-vocalista do grupo Lasgo, chega a Belém para show nesta quarta-feira, 30

A cantora belga Evi Goffin, conhecida internacionalmente como a voz original do grupo Lasgo, anunciou volta aos palcos em uma turnê exclusiva pelo Brasil. Belém é uma das capitais que vai receber o show da artista internacional nesta quarta-feira, dia 30, na boate A Barka. Os fãs paraenses terão a oportunidade de reviver sucessos da música dance dos anos 2000.

VEJA MAIS

Com hits que marcaram uma geração, como "Something", "Alone", "Searching" e "Pray", Evi e a banda Lasgo dominaram as paradas musicais e as pistas de dança ao redor do globo. O álbum de estreia do grupo, "Some Things" (2002), vendeu mais de 5 milhões de cópias mundialmente, consolidando o sucesso do grupo.

Relembre sucesso da banda Lasgo

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

Além de seu talento vocal, Evi Goffin é conhecida por sua capacidade de se conectar com o público.A turnê de 2025 promete ser um evento marcante para os fãs de música eletrônica e dance. Evi Goffin se apresentará em seis estados brasileiros (São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pará e Maranhão) durante os meses de abril a junho, trazendo de volta os sucessos que marcaram sua carreira e novas surpresas para o público.