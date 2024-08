Casal castanhalense é vice-campeão nacional de samba de gafieira no Dance Open Brasil 2024

O Casal de dançarinos castanhalense é Vice-campeões nacionais de Samba de Gafieira no Dance Open Brasil que aconteceu em Guarulhos, São Paulo, de 2 a 4 de agosto. João Rocha e Hanna Batista já participaram de vários concursos de dança fora do Pará.

“Nós já tivemos outras experiências de competições fora do estado com o Samba de Gafieira, inclusive conquistando um pódio em outro evento no Rio de Janeiro em 2018, ficando em terceiro lugar. No evento Dance Open Brasil de São Paulo foi a nossa primeira participação e fomos vice-campeões na categoria Samba de Gafieira com muito orgulho”, contou João Rocha.

O Dance Open Brasil é aberto para todos os profissionais de dança.

“O evento é muito grandioso e incrível. Além do Samba de Gafieira há também outros ritmos da dança de salão como salsa, zouk, bachata, sertanejo e outros. Estar no meio de tantos profissionais talentosos e renomados da dança foi um privilégio e superimportante para experiência do nosso fazer artístico. Foi também um momento muito importante pra gente que é do interior do Pará e nós chegarmos lá e conseguirmos ser vice-campeões em meio a tantas pessoas talentosas. É algo incrível para nossa carreira e nos impulsiona em Castanhal além de nos dar mais ânimo para que possamos fazer outros trabalhos com excelência”, explicou o dançarino.

Coreógrafo de peso

A dupla teve um apoio especial na montagem da coreografia do professor Rolon Ho, um dos profissionais de dança mais renomados do pais.

“A nossa preparação foi muito focada. Fizemos dieta restrita para atletas, nos preparamos fisicamente com musculação e treinos de força e resistência, e também fomos treinados pelo nosso mestre Rolon Ho na composição da coreografia, tudo isso fez com que ficássemos mais confiantes para o momento”, enfatizou o dançarino.

O que vem pela frente? Foco é a palavra. Os dançarinos já visam o campeonato de 2025.

“Como ir para fora do estado possui um alto custo e não temos nenhum patrocínio, vamos focar para o Dance Open Brasil 2025 pois dessa forma conseguimos nos organizar melhor financeiramente e fisicamente”, disse.

Sobre o samba de gafieira

Surgiu no Rio de Janeiro no século XX, como ritmo urbano acompanhado de versos e refrões. Criada anonimamente, dança-se em casal. Antigamente as rodas de samba eram realizadas em gafieiras (locais onde aconteciam as danças sociais) localizadas no subúrbio carioca.

Unidos na dança e na vida

Os vice campeões, João Rocha e Hanna Batista, são donos da academia de dança de salão Balancear, onde também trabalham como professores e coreógrafos. Além disso são marido e mulher o que faz com que o entrosamento seja ainda melhor. Os dançarinos se conheceram em Belém quando estudavam na escola de dança Cabanos, do Rolon Ho.

João conta que cresce cada vem mais a procura pelas danças de salão, principalmente o brega com todas as suas vertentes, desde que o ritmo paraense passou a ser uma das provas Dança dos Famosos do Domingão, do Domingão do Hulk.

“O brega sendo dançado para todo Brasil ver fez com que muitas pessoas daqui do Pará valorizassem ainda mais o nosso ritmo e a gente tem hoje muita procura por ele e por todos os ritmos mais populares. A procura por profissionais da dança começou a crescer em todo o estado e está sendo algo muito bom para nó”, disse, João Rocha.

“Outros estado começaram a procurar aulas de brega, como em São Paulo e Rio de Janeiro. E temos colegas do Pará sendo convidados para trabalhar lá fora”, contou a professora Hanna Batista.