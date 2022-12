“Eu não te quero mais” é novo hit da artista paraense Fernanda Pessoa

Já está disponível em todas as plataformas de streaming, o segundo single de Fernanda Pessoa, "Eu não te quero mais". A música dá continuidade à carreira da artista.

A música traz um pouco do experimental, utilizando inclusive dinâmicas similares às utilizadas pela banda Os Tribalistas, também inclusas nos gostos da cantora, em que a voz narrada segura uma parte dos versos. Para o single, Fernanda conta que também teve influências da banda paraense Saulo Duarte e Unidade e do cantor experimentalista Curumin.

Segundo a artista, a ideia da canção surgiu por uma paixão que teve junto com um insight durante a produção no próprio estúdio em São Paulo. Em uma conversa despretensiosa com seus produtores, Gustavo Arruda e Rodrigo Cunha, Fernanda quis colocar como se o protagonista de seu romance tivesse sido o boto cor-de-rosa. Assim como ocorre nos mitos paraenses, o boto deixa a moça pela manhã e ela sofre com a saudade deixada pelo efeito dos seus encantamentos.

“Quero transmitir, com essa nova música, a sensação de encantamento que toda essa vivência me trouxe, não só pela letra e pela história que conto por trás dela, mas pela melodia envolvida por um ritmo sedutor e dançante que desvela um pouco da grandiosidade que a música paraense possui misturada com um pop”, revela Fernanda, que anteriormente ateve seus trabalhos mais no campo da MPB e indie pop, dialogando com a obra de Belchior.

Fernanda Pessoa faz questão de retomar um pouco das influências de suas raízes amazônidas na canção, mostrando a potencialidade da fusão dos gêneros ao contar a história da ruptura de um breve romance. Como cenas de filmes de romance, a música conta a paixão repentina frustrada pelo sentimento de rejeição.

Aos 21 anos de idade, Fernanda Pessoa, que é natural de Belém do Pará, trancou a faculdade de direito para viver o sonho de ser artista. Tudo começou depois que o produtor Gustavo Arruda comentou uma postagem feita por ela no Instagram. Gustavo Arruda faz parte da banda de pop nacional Plutão Já Foi Planeta e a convidou para gravar em São Paulo. O novo hit conta com a participação de Renato Lellis na bateria, que é ex-baterista de Zé Ramalho e atualmente trabalha com o grande Tom Zé.