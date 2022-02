Estudantes de balé de Belém são aprovadas no exame da Royal Academy Of Dance

Para ser bailarina, é preciso muito disciplina e dedicação. E conquistar uma vaga nas mais tradicionais escolas de balé do mundo é o objetivo de quem deseja seguir essa carreira. Esse sonho se tornou realidade para 12 alunas do Espaço de Dança do Grêmio Português, que no final do ano passado, prestaram exames para a conceituada Royal Academy Of Dance. A aprovação foi divulgada na última semana.

A Royal Academy of Dance é uma academia com mais de 15 mil membros em 82 países diferentes, sendo referência internacional na aplicação de metodologias no ensino de dança, sendo uma das principais referências na prática de modalidades em dança em geral, em especial o balé clássico.

O Espaço de Dança do Grêmio Português, em parceria com o Luz Centro de Dança, promoveu a oportunidade para as talentosas alunas colocarem em prática todos os ensinamentos recebidos em sala de aula durante o ano de 2021. Neste mesmo ano, o clube adotou a metodologia de ensino da RAD (Royal Academy Of Dance) para todas as suas turmas de ballet.

Exame

Nos dias 21, 22 e 23 de novembro do ano passado, foi realizado o exame para a obtenção de diplomas em diferentes graus pela RAD. Na aplicação, uma examinadora avaliou o desempenho e a técnica das alunas, levando em consideração os níveis de dificuldade de cada exercício proposto e a execução e desenvoltura por parte das participantes.

As alunas Bruna Maria de Carvalho e Maria Alice Silva prestaram exame do Grade 1. Ellen Letícia de Oliveira, Maitê Ribeiro, Nicole Christiny de Figueiredo, Rafaela Landin, Sofia Cabral e Victória Cláudia Nogueira fizeram o exame do Grade 3. As alunas do Grade 6, Brenda Araripe, Camila Lima, Camile Galrão, Maria Luisa Barreto, também participaram do exame.

As classificadas obtiveram êxito na execução dos exercícios, sendo que algumas chegaram a conquistar a nota máxima. E, pelas excelentes apresentações, todas as participantes conseguiram a nota necessária para a expedição do certificado de qualificação, que tem reconhecimento internacional através do Conselho de Qualificações e Currículos, da Inglaterra.

Agora, as alunas passam a ser reconhecidas com certificado da Royal Academy Of Dance.