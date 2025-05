Estrelas da literatura: as irmãs Elis e Maitê Nunes encantam corações com suas histórias

Elis e Maitê Nunes, tecem sonhos com palavras e cores, transformando a infância em um universo mágico de criatividade e esperança. Com apenas 12 e 10 anos, elas já carregam no peito o brilho de quem acredita que a literatura é uma ponte que conecta corações e mundos.

Desde os primeiros dias de suas vidas, Elis e Maitê foram embaladas por histórias sussurradas pelos pais, a professora de Letras da UFPA, Larissa Borges e o médico Rafael Nunes, que acendiam nelas uma chama de curiosidade e magia.

“O amor pela leitura vem desde cedo, pois as duas adoravam ouvir histórias contadas pelos seus pais antes de dormir. Cada noite, elas escolhiam na estante do quarto o livro que queriam ler e se mostravam muito curiosas com o enredo. Às vezes, não contávamos o final das histórias para gerar curiosidade e elas mesmo sugeriam seus próprios desfechos. A medida que foram crescendo, desenvolveram o amor pela literatura”, disse a mãe.

Quando ainda eram pequenas, começaram a dar vida às suas primeiras histórias, como pequenos tesouros escondidos em livrinhos feitos à mão. Assim nasceu a jornada dessas irmãs na literatura.

Elis, aos seis anos, escreveu “Aventuras na Terra dos Doces”, uma história doce e encantadora sobre irmãos que atravessam portais mágicos para um mundo feito de guloseimas, onde o feitiço do Mago Melvado ameaça transformar tudo em amargura. Uma narrativa que nasceu do amor pelos doces, uma homenagem à Maitê, que desde pequena é apaixonada por eles.

Maitê, com seu olhar de sereia, criou seu primeiro livro durante um passeio de barco, narrando histórias de sereias e mares encantados. Sua imaginação flutuava livre, e a história que nasceu naquele dia se transformou na sua primeira obra, uma ponte de ternura e criatividade entre as irmãs.

Temas que tocam o coração e despertam reflexões

Seus livros abordam temas que fazem o coração pulsar mais forte: as profissões do futuro, o uso das telas na infância, a importância da empatia e do amor ao próximo. Como na história de Ane, que sonha com várias carreiras e, ao crescer, encontra seu próprio caminho.

Recentemente, lançaram novas obras que falam ao mundo de hoje: “A criança presa no mundo das telas”, de Elis, que revela a luta de Luca contra a dependência tecnológica, e “A criança que fazia muitos atos de amor”, de Maitê, que inspira gestos de bondade e solidariedade.

“O livro “A criança que fazia muitos atos de amor” conta a história de Laura, uma criança muito empática que faz muitos ‘atos de amor”, que são atos de bondade feitos para o próximo na escola, na família, na vizinhança etc. O nome da personagem principal leva o nome da bisavó da Maitê, aminha vó que se chamava Laura Rodrigues. Foi a mãe de uma grande família castanhalense”, disse a mãe das escritoras.

Algumas de suas obras já estão disponíveis em versões bilíngues e ebooks, como sementes de esperança que germinam em terras distantes, levando a magia de suas palavras a novos leitores.

As escritoras nasceram em Belém, mas são castanhalenses de coração. O município é sempre o local escolhido para o lançamentos das obras.

Obras publicadas

Aventuras na Terra dos Doces (Elis Nunes)

A sereia Líria no fundo do mar (Maitê e Elis Nunes)

A criança que queria todas as profissões / The child who wanted to be everything (Elis Nunes)

A criança que fazia muitos atos de amor (Maitê Nunes)

A criança presa no mundo das telas / The child trapped in the screens (Elis Nunes)

Rede social: @elismaiteescritoras