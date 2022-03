Cantora Fernanda Brum participa de evento em Belém neste sábado, 05

A cantora gospel Fernanda Brum se apresenta em Belém neste sábado (05), a partir das 19h, na igreja Catedral da Família, em Belém. A artista fará show na Conferência Nacional de Batalha Espiritual, ao lado do cantor Samuel Messias e do pastor Max Lima.

Fernanda sempre teve destaque no mundo evangélico. É casada com o também cantor e produtor musical, Emerson Pinheiro com quem tem dois filhos, Isaac e Laura Brum. Em 1993, foi lançado seu primeiro trabalho, "Feliz de Vez", pela Nancel Produções. Foi através deste trabalho que a cantora foi contratada pela MK e se tornou, logo no CD seguinte, conhecida nacionalmente. "Meu começo foi sobrenatural como tudo o mais na minha vida. Mas o mais sobrenatural para mim até hoje foi a cruz, o sacrifício de Jesus na cruz do calvário", continuou.

Fernanda já vendeu milhões de cópias de seus álbuns, até o momento produziu cerca de 14 CD's sendo 8 deles individuais, recebeu várias premiações de destaque pelas composições divinas e pela sua linda voz grave. Fernanda continua fazendo shows em todo o Brasil e é um dos maiores nomes da música Evangélica Brasileira. A cantora congrega na Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, onde dirige todas as quartas-feiras um culto, juntamente com seu marido.

Os ingressos para a conferência podem ser comprados na própria igreja Catedral da Família, na travessa Vinte e Cinco de Junho, 318 (Guamá), na loja Benção de Livros e na Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD), partir de R$ 20.