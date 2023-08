Estrela do Trap, Filipe Ret revela passado conturbado antes de alcançar sucesso

Sucesso do rap nacional da atualidade, do subgênero trap, Filipe Ret relembrou em entrevista um período anterior ao sucesso, em que esteve envolvido com armas e uso de cocaína. Enquanto hoje Ret lota shows e é dono de sua própria gravadora, no início da carreira a rotina era diferente.

VEJA MAIS

Em depoimento à "Harper's Bazaar Brasil", Ret afirmou que demorou "apanhou" bastante para aprender. “Houve uma época em que meu segurança me emprestava sua arma e levava cocaína para mim. Na minha equipe, tinha gente viciada em maconha, cigarro, álcool e sexo. Era uma loucura. Para me profissionalizar, demiti meu tio do comando do escritório porque ele estava reduzindo muito o cachê, prostituindo o negócio. Revi a cadeia inteira para estar aqui hoje", revela.

O artista falou também sobre sua relação com a bebida. "Dia desses, estava conversando com um amigo sobre a história de associarmos o palco às drogas e ao álcool. Acho que tem a ver com a ideia de ser algo viceral, de extrair o máximo da situação. Por muito tempo, acreditei nisso e fiz shows apoiado na bebida, mas é algo destrutível. Resolvi performar sóbrio e descobri que poderia estar ali careta; que não precisava beber descontroladamente para estar sociável", constatou o cantor.