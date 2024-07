Estrela de 'Barrados no Baile', Shannen Doherty morre aos 53 anos

A atriz Shannen Doherty, conhecida pelas séries de televisão "Barrados no baile" e "Charmed", morreu neste sábado (13) após uma luta contra um câncer em estágio avançado. A informação foi publicada pela revista People e confirmada pela assessoria oficial da atriz. Ela tinha 53 anos.

"É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer depois de muitos anos lutando contra a doença", disse a assessora de Doherty, Leslie Sloane.

Atriz enfrentou câncer

A estrela foi diagnosticada pela primeira vez com câncer de mama em 2015 e passou por cirurgia cerebral e radioterapia em janeiro de 2023. Em junho do ano passado, ela afirmou que a doença se espalhou para seus ossos, o que a deixou com a perspectiva de "mais três a cinco anos de vida". Na ocasião, ela publicou um vídeo em que mencionou a metástase no cérebro.

Em abril deste ano, Shannen afirmou no seu podcast que estava doando e vendendo seus pertences enquanto fazia tratamento contra um câncer de mama em estágio avançado. Ela afirmou que estava tomando essas providências para "deixar as coisas mais fáceis" para a sua mãe, Rosa Doherty, caso viesse a falecer.

Durante o episódio, ela ainda falou sobre priorizar seus amigos e sua família neste momento da sua vida. Segundo ela, o dinheiro das vendas dos seus itens serão usados em viagens e experiências. Emocionada, ela contou que acumulou muitos móveis por causa de seu amor por antiguidades, mas que é "triste" que eles estejam guardados em depósitos.

Carreira de atriz

Apesar de ter estrelado no filme "Heathers", Shannen ganhou popularidade em "Barrados no Baile" por sua interpretação de Brenda, uma estudante de honra de Minnesota que lutou para ser aceita entre seus colegas de classe na região residencial de luxo.

Sua personagem no programa se envolveu em um triângulo amoroso com Dylan McKay (Luke Perry) e Kelly Taylor (Jennie Garth). Na vida real, Doherty entrou em conflito com Garth e outros colegas de elenco e deixou "Barrados no Baile" durante a quarta temporada, em 1994.

O programa continuou até 2000 sem ela. A atriz disse que ela e Garth se reconciliaram depois que os dois se tornaram adultos e deixaram seus conflitos adolescentes para trás.

Doherty viveu a mais velha de três irmãs com habilidades mágicas na série sobrenatural "Charmed", escalada em 1998 pelo produtor de "Barrados no Baile", Aaron Spelling. O show foi um sucesso, mas também sujeito a relatos de turbulência nos bastidores.

A revista People chamou Doherty de "a icônica 'garota má' dos anos 90", citando sua reputação de festejar, chegar tarde nos sets e brigar com atores e seus chefes.

Em 2023, em um podcast chamado "Let's Be Clear with Shannen Doherty", a atriz disse que assumiu "total responsabilidade por suas ações" e reconheceu que seu comportamento "se empolgava um pouco" quando frequentava boates aos 20 e poucos anos.

Doherty foi casada três vezes, mais recentemente com o fotógrafo Kurt Iswarienko. Ela pediu o divórcio dele em 2023.