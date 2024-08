Estrela da Casa: confira o que vai ocorrer na semana de estreia do reality show

A primeira semana do programa "Estrela da Casa" começou com uma programação intensa. Durante a exibição de estreia, que ocorreu na noite desta terça-feira (13/8), a apresentadora Ana Clara antecipou para o público algumas das atividades que os participantes podem esperar nos próximos dias. Saiba quais são:

Na quinta-feira (15/8), os cantores participantes terão a oportunidade de participar de um workshop de composição, que contará com a presença de Tierry, Pretinho da Serrinha e Letícia Colin.

Já na sexta-feira (16/8), os novos talentos poderão aliviar a tensão acumulada nos primeiros dias de confinamento com uma balada especial, que incluirá um show da cantora Gloria Groove.

Encerrando as atividades do início da semana, na segunda-feira (19/8) o cantor Thiaguinho será o primeiro ídolo a participar da Jam Session. Esse momento permitirá que os competidores troquem experiências no estúdio com o artista convidado, enriquecendo ainda mais sua jornada no programa.