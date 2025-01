Estreia de 'Shrek 5' é adiada pela Universal; confira nova data de lançamento

Com previsão de ser lançado no primeiro semestre de 2026, o filme “Shrek 5”, que dá continuidade a popular franquia protagonizada por um ogro mal-humorado, teve sua data de estreia adiada pela Universal. O filme agora só deve ser lançado em 23 de dezembro de 2026, conforme anunciado pela produtora.

O estúdio ainda não divulgou a sinopse do projeto, mas já assegurou que o filme trará de volta um elenco de grande destaque. Entre os confirmados estão Mike Myers no papel principal, Eddie Murphy interpretando o Burro e Cameron Diaz retornando como Fiona.

O primeiro teaser do novo longa foi divulgado em julho do ano passado. No clipe, o número cinco com as orelhas do Shrek surge ao som da música "All Star" da banda Smash Mouth, responsável pela trilha sonora do filme original.

Confira:

Além de divulgar a nova data de “Shrek 5”, a Universal também anunciou que adiantou o lançamento do filme “Minions 3”, da franquia ‘Meu Malvado Favorito”. Anteriormente, o longa só chegaria aos cinemas em 2027. Agora, o filme chega aos cinemas em 1º de julho de 2026.

A empresa também agendou para o dia 30 de junho de 2027, que anteriormente era a data de lançamento de "Minions 3", a estreia de um filme não revelado da Illumination.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)