Estilista do Rainha das Rainhas, Junior Manzinny morre aos 42 anos; confira notas de pesar

O estilista paraense Junior Manzinny morreu nesta terça-feira, 20, aos 42 anos, segundo publicação nas redes sociais. Ele era conhecido por participações no concurso Rainhas das Rainhas, do Grupo Liberal, assim como por trabalhos para Escolas de Samba de Belém, Quadrilhas Juninas e outros concursos. Conforme informações recebidas pela redação, a morte foi em decorrência de problemas respiratórios.

"Junior Manzinny era conhecido por sua habilidade em transformar fantasias em verdadeiras obras de arte, trazendo brilho e glamour para as passarelas e festas que celebram a cultura popular. Sua dedicação e amor pelo que fazia conquistaram o coração de muitos, tornando-o uma figura querida e respeitada em todo o Estado", afirma a nota divulgada pelo perfil do estilista no Instagram.

"Além de sua trajetória profissional brilhante, Junior Manzinny deixa um legado precioso como filho, que carrega consigo o amor e os valores que sua família sempre cultivou. Sua ausência será profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecer seu trabalho e compartilhar momentos inesquecíveis ao seu lado", completa o comunicado.

Nota do Grupo Sensação do Gurupi

"O grupo Sensação do Gurupi expressa, com imensa tristeza, o nosso profundo pesar pelo falecimento de Junior Manzini, nosso maior produtor cultural, estilista e coreógrafo. Ao longo dos anos, Jr Manzini se dedicou de corpo e alma à cultura, deixando um legado inesquecível em nossa história.



Sua maestria e paixão foram determinantes para os momentos de glória do nosso grupo, especialmente nos anos de 2008, quando assumiu a liderança da quadrilha como coreógrafo, e nos anos de 2009, 2010, 2012 e 2022, que foram anos de destaque e pela consagração do nome Sensação do Gurupi dentro e fora do município. Sua visão artística e compromisso com a tradição cultural nos impulsionaram a alcançar o reconhecimento que hoje temos.



Agradecemos profundamente por todos os momentos compartilhados, pelas memórias inesquecíveis e por ter sido uma fonte de inspiração para todos nós. Jr Manzini sempre será lembrado por sua grandeza e pelo impacto indelével que deixou em nossos corações.



Que seu legado continue a inspirar futuras gerações e que ele descanse em paz."