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Estadão: Prisão de ex-presidente do BRB ameaça deixar Ibaneis sem palanque para o Senado

Estadão Conteúdo

A prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, ampliou o desgaste político do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB). Sua imagem passou a ser considerada tóxica nas negociações partidárias e Ibaneis começou a correr o risco real de ficar sem palanque para disputar o Senado este ano, segundo apurou a Coluna. Nos bastidores, integrantes do partido da atual governadora, Celina Leão (PP), reclamam que a campanha dela está sendo prejudicada pelo envolvimento de Ibaneis no caso Master. O PL, que integra a chapa, já rompeu com o ex-governador e trabalha para ter Michelle Bolsonaro e Bia Kicis como candidatas ao Senado. O MDB de Ibaneis, entretanto, sustenta que ele continuará na disputa.

DISCURSO. Além de ter sido amplo defensor da compra do Master pelo BRB, a despeito de todas as recomendações contrárias à transação, Ibaneis estava ciente de que o negócio geraria críticas e pediu a Paulo Henrique argumentos para rebatê-las. A informação está nas mensagens trocadas pelo ex-presidente do BRB com Daniel Vorcaro.

MANTRA. Integrantes da oposição ao ex-governador do Distrito Federal passaram o dia nesta quinta-feira, 16, repetindo a seguinte frase: "Paulo Henrique não operou sozinho. Ibaneis deve explicações".

OUTRO LADO. O advogado do ex-governador, Antônio Carlos de Almeida Castro, afirmou que o diálogo entre Costa e Vorcaro confirma que Ibaneis "não acompanhava, não pressionou e tampouco teve qualquer ingerência em operações realizadas pelas referidas instituições financeiras" e que deu "plena autonomia" à área técnica do BRB.

MALAS... A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta quinta a ida de uma comitiva aos Estados Unidos para interceder em favor do ex-deputado Alexandre Ramagem, preso pelo ICE na última segunda-feira, 13, e solto dois dias depois. A viagem será bancada pela comissão.

...PRONTAS. O requerimento aprovado é do senador Jorge Seif (PL-SC), que afirmou querer "convencer as autoridades" americanas a "acelerar" o processo de asilo político de Ramagem. O grupo irá a Washington e a Orlando, onde ele foi detido. Ainda não há data e nem definição sobre os participantes da comitiva.

PARCERIA. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, afirmou que Ramagem teve ajuda do governo de Donald Trump para ser solto. "A Casa Branca com certeza ajudou a resolver o problema", disse, citando ter havido "cooperação" do secretário dos EUA, Marco Rubio.

SESSÃO CORUJA. Na noite de quarta-feira, a oposição se reuniu em Brasília para assistir à pré-estreia do documentário Jair Bolsonaro: A Colisão dos Destinos, que retrata a vida do ex-presidente. Antes da sessão houve bate-boca com adversários de Bolsonaro, oração na sala do cinema e um "abração do Ramagem".

AUSÊNCIAS. O líder do PL mandou aos presentes um abraço do ex-deputado foragido da Justiça. O encontro reuniu parlamentares, amigos e apoiadores do ex-presidente. Nenhum dos filhos marcou presença.

PRONTO, FALEI! Dario Durigan Ministro da Fazenda "O Brasil está em posição forte para enfrentar choque global de preços de energia. País pode avançar em desenvolvimento sustentável, apesar dos ventos externos."

CLICK Maurício Carvalho FCC Relações Governamentais E parlamentares, no evento "Conversas do Brasil", feito em parceria com a BMJ Consultores, para discutir desenvolvimento político e econômico do País.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Leticia Fernandes)

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