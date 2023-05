Estação das Docas vai comemora 23 anos com shows gratuitos

A Estação das Docas vai completar 23 anos no próximo sábado, 13. O aniversário será comemorado com quatro dias de programação festiva gratuita no complexo turístico, a partir da quinta-feira, 11, e culminando com o domingo, 14, Dia das Mães. O espaço vai receber shows de rock, pagode e ritmos regionais, além de atividades para o público infantil.

A programação será aberta com a apresentação da banda Flor de Jamburana, do Projeto Universidade do Estado do Pará (UEPA) na Estação, a partir das 17h. O grupo promete embalar os visitantes com música paraense.

Na sexta-feira, dia 12, terá roda de carimbó do projeto "Pôr do som" com o Grupo Parananin, que vai colocar o público para dançar as danças amazônicas, a partir das 18h30.

No sábado, 13, dia do aniversário da Estação, os frequentadores do complexo irão curtir dois shows: às 17h, o Grupo Papo em Off vai tocar os sucessos do; e às 19h, a Banda Toma Rock vai embalar o público com rock nacional e internacional, dentro do projeto Rock na Orla.

E no domingo, 14, a celebração será em dobro, o almoço do Dia das Mães no complexo vai ganhar uma homenagem ao som de saxofones, das 12h às 13h. Já às 17h, a festa será voltada ao público infantil com oficina para as crianças produzirem um presente para as mães e, às 19h, a banda Balada.com encerra a programação com show dançante.

"A Estação se solidificou ao longo desses 23 anos como complexo turístico e cultural que agrega gastronomia, cultura, moda, eventos e empreendedorismo", destaca Ruan Rocha, diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas.

O evento é promovido pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Turismo, e realização da Pará 2000.

Agende-se:

Quinta-feira, 11: Apresentação da Flor de Jamburana, às 17h, na orla entre os Armazéns 1 e 2

Sexta-feira, 12: Apresentação do Grupo Parananin na Edição Especial do Projeto Pôr do Som, às 18h30, na orla entre os Armazéns 1 e 2

Sábado, 13: Banda Papo em Off, às 17h; Projeto Rock na Orla Especial com a Banda Tomarock, às 19h, ambos na orla entre Armazéns 1 e 2

Domingo, 14 (Dia das Mães): Apresentação de saxofone, das 12h às 13h; animação e oficina para as crianças produzirem um presente para as mães com o Clube da Animação, às 17h; e show com Balada.com, das 17 às 19h.