Estação das Docas e Parque do Utinga iniciam programações de Dia dos Namorados

O local que certamente é cenário de muitas memórias de casais, também se veste para celebrar o Dia dos Namorados. A Estação das Docas abre as portas nesta quinta-feira, 3, com uma programação especial para o período, e segue até o dia 13 de junho. Para quem prefere a natureza e os esportes, assim como uma parada para um passeio de bike, o Parque Estadual do Utinga também vai receber programações dedicadas, entre os dias 6 e 13 de junho. Música, exposição e cenários para fotografia aguardam os casais apaixonados.

A Estação das Docas é um dos destinos que não pode faltar na lista dos casais que moram ou visitam a cidade Belém, todos já sabem. Mas além do mix de restaurantes com cardápios variados e lojas para escolher presentes, os visitantes poderão apreciar a belíssima paisagem da Baía do Guajará ao som de uma programação musical romântica, enquanto caminham pelos 500 metros de orla e aguardam o famoso pôr do sol.

No armazém 2, no período de 3 a 13 de junho, uma exposição com fotografias de casais apaixonados, feitas por Carol Marques, promete inspirar os visitantes. A fotógrafa explica que a seleção, além de estampar os casais, mostra também uma série de cenários inspiradores do estado do Pará.

“Tem fotos na Estação das Docas, nas praias de Mosqueiro, no Parque do Utinga, Mangal das Garças, assim como em Paragominas e Santarém”, explica Carol, que fala ainda sobre a inspiração que quer provocar nos visitantes da mostra.

“O que acho legal da exposição é que além de inspirar os casais a registrar esses momentos especiais, mostra também o quanto nós paraenses somos ricos em paisagens para serem cenários. Tem uma foto de um casamento realizado no pier do Mangal das Garças, por exemplo. Muitas vezes as pessoas saem daqui para fazer fotos quando a gente é rico nesses cenários. Não somente na capital, mas também dentro do estado, como Santarém e Paragominas. É bacana mostrar que essas paisagens são muito ricas, muito belas, para que os casais aproveitem para fazer fotos e registrar momentos especiais”, diz.

Para fechar com chave de ouro, a Estação das Docas terá ainda um cenário para fotografias, assinado pela decoradora de casamentos Fátima Petrola. O ambiente aguarda os apaixonados que desejam eternizar em registro fotográfico o seu amor na Estação das Docas.

A mesma proposta segue no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna. Antes ou depois daquela pedalada, corrida, trilha, parada para um cafezinho ou água de coco; os casais poderão posar para fotos no cenário feito especialmente para celebrar o amor, também assinado por Fátima Petrola. No Parque, o cenário estará disponível no período de 6 a 13 de junho, no centro de acolhimento, dentro do horário de funcionamento do espaço, que é aberto ao público de quarta a domingo, de 6h às 17h.