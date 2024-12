Espetáculos de Natal estreiam em Belém; confira

Mantendo a tradição nesta época do ano, Belém recebe nos próximos dias diversas atrações natalinas, que levam ao público espetáculos repletos de magia e encantamento. Confira as principais programações de Natal que irão estrear na cidade.

Barbie O Quebra-Nozes

Baseado em uma das obras mais clássicas do balé, a Escola de Dança Clara Pinto apresenta, neste domingo (8), uma adaptação do filme “Barbie O Quebra-Nozes", uma aventura da personagem icônica que ganha novas formas no palco.

A peça conta com a participação de crianças da Baby Class, com faixa etária de 3 a 5 anos, além da participação de alunos avançados em um grande elenco.

A magia de "O Quebra-Nozes" ganha uma adaptação inovadora através da apresentação de crianças no universo de Barbie (Foto: Divulgação)

Isabelle Melo, 21 anos, será a responsável por interpretar a Clara (Barbie), a protagonista da história. Ela conta que dançar ao lado de crianças torna tudo mais especial, porque o espetáculo acaba se tornando ainda mais animado.

“Ta sendo uma experiência bem diferente comparada a outros espetáculos, porque o baby class é muito especial, ele é focado para as alunas mais novas, e realmente é uma animação muito grande, o que torna até mais divertido pra gente fazer esse espetáculo. Como é baseado no filme da Barbie, ele tem um toque mais animado, mais descontraído, voltado para as crianças mesmo”, explica a bailarina.

A artista também destaca a importância de celebrar o Natal em espetáculos como o Quebra-Nozes, que são especiais principalmente na vida das crianças.

“Eu acho que ver o quebra nozes na época de Natal é algo muito marcante, não só pra quem é da área, da dança ou teatro, mas também para as outras pessoas, porque todo mundo associa o Natal ao Quebra-Nozes, então ir ao teatro pra assistir se torna algo muito especial, tanto pra criança, tanto pra gente que tá proporcionado esse momento para as pessoas que estão assistindo”, acrescenta Isabelle.

Sinopse

Clara e seu irmão Tommy recebem presentes na noite de Natal. A menina ganha um Quebra-Nozes e seu irmão, um cavalinho. Acontece uma briga entre os dois e então o Quebra-Nozes é danificado. Clara acaba por dormir aos pés da árvore de Natal junto ao boneco. Porém, durante a noite, o boneco ganha vida e então se inicia uma grande jornada, recheada de aventura, magia e encantamento de Natal.

O espetáculo acontece no Teatro Gasômetro, localizado na Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás, às 18h deste domingo.

O Natal de Pinóquio

Neste domingo (08), estreia a peça teatral ‘O Natal de Pinóquio’, que é realizada no 2º piso do shopping Castanheira e com entrada gratuita para o público. As sessões acontecem às 16h e 18h.

A distribuição de ingressos para assistir ao espetáculo é realizada por ordem de chegada. Serão distribuídas 80 senhas 30 minutos antes de cada sessão.

Toy Story em Clima de Natal

O mundo mágico dos brinquedos dos filmes da Pixar vai ganhar vida também no palco do teatro com o espetáculo ‘Toy Story em Clima de Natal’. A peça traz os personagens clássicos Woody, Buzz, Wendy e muitos outros, que serão interpretados em uma grande aventura natalina.

A apresentação acontece no dia 15 de dezembro, no teatro Maria Silvia Nunes, às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.amazoniaticket.com.br ou pelo contato (91) 98386-0803.

O Grinch

O personagem icônico que foi interpretado por Jim Carrey no cinema sai das telas para o teatro nesta obra criada pela Lizarte Escola de Dança. A apresentação promete uma aventura de Natal recheada de emoção e magia através da dança de um elenco formado por 100 bailarinos, entre adultos e crianças.

Parte do elenco do espetáculo "O Grinch" (Foto: Divulgação)

O enredo acompanha a vida do monstro verde Grinch, que odeia o Natal e está decidido a acabar com a festa da população da cidade de Quemlândia. Os bailarinos do espetáculo acompanham esta jornada, que tem o objetivo de transmitir uma lição sobre amizade, amor e reflexões sobre as relações afetivas.

O espetáculo acontece no Teatro Margarida Schivasappa, na terça-feira (10) às 19h30. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (91) 98207-2537

II Mostra de Dança de Natal

O Plié Studio de Dança apresenta no dia 12 de dezembro a II Mostra de dança de Natal. O evento consiste em apresentações de danças dos alunos da escola, que irão contar uma linda história de Natal.

Ao final do evento, haverá também um show do Papai Noel, com oportunidade para que as crianças interajam com o bom velhinho.

O diretor artístico do espetáculo, Denis Raiol afirma que a ideia é mostrar a importância do Natal através da dança para o público presente.

“Mostramos a importância do Natal na forma de dança, onde sempre frisamos que o espírito natalino não deve morrer, e claro, mostramos que o verdadeiro personagem do Natal é Jesus”, explica o artista.

O evento acontece no auditório da faculdade católica de Belém - Pio X (Ananindeua-Br 316), às 19h. Os ingressos para participar da programação custam 30,00 e garantem uma porção de pipoca de brinde.