Espetáculo 'Que Se Dane a Minha Obra' transforma textos de Clarice Lispector em números de dança

Inspirado em obras da escritora Clarice Lispector, o espetáculo “Que Se Dane a Minha Obra” é a mais novo projeto da Cia Waldete Brito, que entra em cartaz a partir desta quinta-feira (11), em Belém, e também com apresentações nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci.

A apresentação de dança contemporânea consiste em interpretações que se relacionam com partes de contos, romances e crônicas de Clarice Lispector, uma das mais renomadas escritoras brasileiras. Entre as obras utilizadas como inspiração estão: “Para Não Esquecer”; “A Hora da Estrela”; “Perto do Coração Selvagem”; “A Via Crucis do Corpo”; “Felicidade Clandestina” e “Água Viva”.

De acordo com a diretora da encenação, Waldete Brito, a ideia de criar uma apresentação inspirada nas obras de Clarice Lispector surgiu após ler trechos marcantes dos livros da autora.

“Já tinha lido alguns contos dela, e tinham muitas frases e parágrafos que continham imagens neles, em geral, a literatura dela tem muita imagem e essas imagens sempre ficaram povoando o meu pensamento. Tem um autor que eu gosto de ler, que ele diz a seguinte frase: ‘quando a obra quer se materializar, ela não te larga mais’. Então o espetáculo nasceu desse desejo de transformar o texto em um texto coreografado, um processo que não foi fácil e durou 1 ano e 3 meses”, destaca Waldete.

Maturidade no palco

A Cia Waldete Brito tem o costume de trabalhar com mulheres mais experientes, por isso, o elenco de “Que Se Dane a Minha Obra” é formado por seis bailarinas, todas possuindo mais de 35 anos, um fator importante, segundo Waldete, para compor as interpretações no palco.

O espetáculo é realizado por seis intérpretes, que se debruçaram sobre a obra de Clarice Lispector (Foto: Divulgação)

“A minha companhia é de mulheres muito maduras, porque eu tenho uma resposta da dramaturgia corporal que me interessa. Elas têm uma intensidade na cena, baseadas a partir do estudo e leitura dos textos de Clarice. Meu objetivo nessa produção não foi de imitar a Clarice, mas descobrir como cada uma das mulheres que estão em cena, ao lerem as obras, como elas encontram as ‘Clarices’ que as habitam, como isso nos afetava e nos atravessava”, pontua a diretora.

Vida e obra de Clarice

Eleonora Leal é uma das dançarinas mais experientes do espetáculo. Aos 62 anos, ela conta que o processo de integrar obras de Clarice Lispector à dança foi algo inspirador, e a fez refletir sobre a importância da escritora para as mulheres.

“Para todas nós, foi uma novidade trazer o texto de uma mulher tão consagrada, que se destacou num período em que não tinham mulheres fazendo isso. Através desse espetáculo, pude entender mais o pensamento dessa mulher, o quanto ela era vanguardista na literatura, o quanto ela trazia questões para nós mulheres enquanto nossa posição na família, na sociedade, a nossa sexualidade e liberdade”, declarou.

A bailarina também destaca que, além da dança, o espetáculo envolve citações de trechos marcantes das obras literárias da escritora, que serão interpretados pelo elenco para transpor ainda mais emoção ao público.

“A gente fala frases de trechos dos livros da Clarice, alguns parágrafos do texto que serão lidos. Isso tudo pra gente foi novidade e tivemos que trabalhar com colegas atores, que estão nos ajudando nesse lado. Essa é uma forma de descoberta de como o corpo fala, como ele vai traduzindo esse pensamento inspirado pela Clarice, é um trabalho altamente expressivo e o virtuosismo da gente vem através dos movimentos carregados de emoções”, ressalta a artista.

A cenografia e iluminação prometem são alguns destaques do espetáculo (Foto: Divulgação)

O espetáculo “Que Se Dane a Minha Obra” terá sua primeira temporada de apresentações nos dias 11, 12, 13 e 20 de abril, sempre no horário de 20h. Para aqueles que estão pensando em ir prestigiar o evento, Waldete garante que haverá muitas surpresas e identificações reservadas para o público.

“Eu posso dizer que o público vai ver pela primeira vez na dança paraense um espetáculo a partir da obra de Clarice, vai ver essa possibilidade, essa releitura. Acho que vai se deparar com elementos surpresas, como a cenografia e a forma como a utilizamos. As pessoas vão se rever em algumas cenas e se reconhecer nas imagens do espetáculo”, conclui a diretora.

Serviço:

Espetáculo: “Que Se Dane a Minha Obra”

Belém

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique

Data: 11 e 12/04/2024

Hora: 20h

Ingressos: R$ 30



Icoaraci

Local: Estação Cultural de Icoaraci

Data: 13/04/2024

Hora: 20h

Entrada Franca



Mosqueiro

Barracão da Universidade do Samba Piratas da Ilha

Data: 13/04/2024

Hora: 20h

Entrada Franca