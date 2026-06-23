Espetáculo “Poema e Dança no Pará” leva arte, cultura e formação cidadã a escolas de Mosqueiro

Alunos da Escola Estadual Carananduba e da Escola Estadual Abelardo Leão Condurú receberão o espetáculo “Poema e Dança no Pará” nesta sexta-feira, 26 de junho, em Mosqueiro, distrito de Belém. A iniciativa fortalece a aproximação entre arte, educação e comunidade escolar, com apresentações marcadas para as 14h, na Escola Estadual Carananduba, e às 19h, na Escola Estadual Abelardo Leão Condurú.

A iniciativa propõe uma experiência artística que reúne dança, poesia, música, dramaturgia e recursos audiovisuais, com foco na valorização da cultura paraense e das identidades amazônicas. Mais do que uma apresentação cultural, o projeto busca criar espaços de encontro e diálogo dentro das escolas, aproximando estudantes, professores e comunidades de vivências ligadas à memória, ao pertencimento e à formação cidadã.

Segundo o professor e pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA), Carlos Dergan, a presença da arte no ambiente escolar amplia as possibilidades de aprendizagem e fortalece conexões entre os estudantes e suas próprias realidades.

"Quando a poesia e a dança chegam ao espaço escolar, elas contribuem para uma formação mais sensível e cidadã, aproximando os estudantes da cultura, da história e das identidades do seu território.

Por meio dessas linguagens, os alunos aprendem a perceber o corpo como lugar de memória, comunicação e resistência, ampliando o repertório cultural e reconhecendo a arte como parte importante da vida em sociedade", destaca.

O espetáculo reúne bailarinos da Cia Vole e do Projeto Memórias da Dança da UFPA em uma montagem que propõe reflexões sobre pertencimento, território e identidade amazônica.

Para a professora Mayra Monteiro, ações culturais dentro das escolas representam oportunidades importantes para a formação social e humana dos estudantes.

"A dança é uma linguagem que nasce no povo e de diversas formas, e este espetáculo vem para nos lembrar que ela está presente em nossas raízes e em nossa construção de pertencimento. No ambiente escolar, a dança amplia repertórios culturais, quebra preconceitos, fortalece aspectos socioemocionais e promove diálogos sobre o corpo, a cultura e o cotidiano", afirma.

Com apresentações gratuitas, a iniciativa reforça a arte como instrumento de educação, inclusão e valorização das identidades amazônicas. Premiado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e pela Fundação Cultural do Pará, ainda neste ano, o projeto passará pela Usina da Paz do Guamá e pelo município de Vigia de Nazaré, ampliando sua circulação em espaços educacionais, comunitários e culturais.